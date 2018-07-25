Казанские мечети начали принимать заявки на забой животных 

Казанские мечети начали подготовку к празднику Курбан-байрам. В этом году его отметят 21 августа.
Мусульмане должны выполнить священную заповедь — обряд жертвоприношения. Мечети уже начали принимать заявки на забой жертвенных животных. ДУМ РТ опубликовало список для тех, кто хочет воспользоваться услугой.
В день Курбан-байрам казанцы не пойдут на работу. Будет официальный выходной для всех.
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