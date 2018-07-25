Торба: Для решения проблем с водой в Зеленоградске необходимо организовать бурение новых скважин

"Настоятельно рекомендуем администрации округа провести анализ выполнения условий по техническому присоединению девяти новых объектов, введённых в эксплуатацию в этом году, а также обоснованность выдачи разрешений по техническому присоединению за последние три года. Необходимо организовать бурение новых скважин, реконструкцию существующих и своевременное информирование жителей о возможных перебоях в водоснабжении, ремонтных работах и графике подвоза воды", — сказал Александр Торба.