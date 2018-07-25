Торба: Для решения проблем с водой в Зеленоградске необходимо организовать бурение новых скважин 

Об этом заявил глава министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба, сообщается на сайте ведомства.
"Настоятельно рекомендуем администрации округа провести анализ выполнения условий по техническому присоединению девяти новых объектов, введённых в эксплуатацию в этом году, а также обоснованность выдачи разрешений по техническому присоединению за последние три года. Необходимо организовать бурение новых скважин, реконструкцию существующих и своевременное информирование жителей о возможных перебоях в водоснабжении, ремонтных работах и графике подвоза воды", — сказал Александр Торба.
Сейчас без воды в Зеленоградске остаются два дома (на восемь и 16 квартир) на улицах Московской и Ленина. Окончательно водоснабжение наладят до конца недели. Ситуация в посёлках Муромское и Мельниково уже стабилизировалась, но ещё не решена проблема с подачей воды в посёлке Рыбачьем. Ранее стало известно, что жители Зеленоградска намерены пожаловаться Путину на отсутствие воды в домах. По словам горожан, примерно месяц назад воду стали отключать с вечера и до утра, а на днях подача прекратилась совсем. На этой неделе автомойки и строительные объекты в Зеленоградске отключили от централизованного водоснабжения из-за перебоев с подачей воды в жилые дома.