Украинки пытались ввезти в Крым устройства для майнинга криптовалют

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 июл — РИА Новости Крым . Крымские таможенники совместно с пограничниками пресекли ввоз на территорию полуострова оборудования для добычи криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.

"В ходе таможенного досмотра ручной клади гражданок, следующих из Украины Россию , были выявлены незадекларированные предметы, внешне схожие с устройствами для генерации криптовалюты. Так, у одной гражданки в спортивной сумке находились три металлических предмета прямоугольной формы серебристого цвета, в боковой части которых располагались вентиляторы для воздушного охлаждения и провода с разъемами для подключения. У другой электронное устройство находилось в сумке-рюкзаке", — говорится в сообщении.

Проведенная экспертиза показала, что у первой украинки были выявлены устройства, обеспечивающие стабильную работу майнинг-фермы, а у второй — ASIC-майнер, предназначенный непосредственно для генерации криптовалюты.

Устройства женщины не зарегистрировали, хотя с 15 апреля 2015 года подобные девайсы подлежат обязательному декларированию. В итоге против гражданок возбуждены два административных дела по статьям «Недекларирование» и «Несоблюдение запретов и ограничений».