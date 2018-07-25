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Украинки пытались ввезти в Крым устройства для майнинга криптовалют
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Украинки пытались ввезти в Крым устройства для майнинга криптовалют 

РИА Новости Крым 33 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Крымские таможенники совместно с пограничниками пресекли ввоз на территорию полуострова оборудования для добычи криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.
"В ходе таможенного досмотра ручной клади гражданок, следующих из Украины в Россию, были выявлены незадекларированные предметы, внешне схожие с устройствами для генерации криптовалюты. Так, у одной гражданки в спортивной сумке находились три металлических предмета прямоугольной формы серебристого цвета, в боковой части которых располагались вентиляторы для воздушного охлаждения и провода с разъемами для подключения. У другой электронное устройство находилось в сумке-рюкзаке", — говорится в сообщении.
Проведенная экспертиза показала, что у первой украинки были выявлены устройства, обеспечивающие стабильную работу майнинг-фермы, а у второй — ASIC-майнер, предназначенный непосредственно для генерации криптовалюты.
Устройства женщины не зарегистрировали, хотя с 15 апреля 2015 года подобные девайсы подлежат обязательному декларированию. В итоге против гражданок возбуждены два административных дела по статьям «Недекларирование» и «Несоблюдение запретов и ограничений».
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