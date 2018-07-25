Подбельский рассказ о затратах на проведение SIM-2018

Финансирование на проведение «Сибирского международного марафона», выделенное правительством Омской области , составит всего 35% всех затрат. Остальной фонд мероприятия формируется из взносов участников, средств спонсоров и партнеров спортивного мероприятия. Сегодня в международном пресс-центре «МКР-Медиа» журналистам рассказали, какие средства затрачиваются на организацию одного из самых значимых спортивных событий региона Сибирский международный марафон.

— Цифры финансирования правительства Омской области совершенно открытые — пять миллионов 700 тысяч рублей, — говорит директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский . — Эти деньги расходуются целевым образом и на статьи, без которых марафон состояться не может.

Призовой фонд из этой суммы составит один млн 500 тыс. руб. Эти цифры сопоставимы с теми, которыми оперируют ведущие марафоны России , например, Санкт-Петербурга Екатеринбурга . Так же из бюджета региона оплачивается проведение выставки «Спорт. Молодость. Здоровье», традиционно проводимую накануне марафона. В этом году она запланирована на 2 и 3 августа в Омском велотреке. В статьи расходов, оплачиваемые из областного бюджета, включены регистрация участников забега, пакеты для них, футболки с символикой спортивного события и медали, без них проведение марафона уже немыслимы. Кроме того, региональное правительство оплачивает проведение культурной программы, организацию трассы, оборудование старта и финиша. Но эти расходы составляют всего 35% всех расходов марафона. Остальные средства изыскиваются вне бюджета.

Директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский

Внебюджетные средства — это взносы участников, которые значительно отличаются от взносов зарубежных марафонов, где суммы могут колебаться от 80 до 100 евро. У нас взнос за участие на минимальной дистанции составляет всего 500 рублей и не покрывают затрат на то, что участник получает на руки — номер с электронным чипом (около 100 руб), футболка (более 200 руб), медаль участника (более 200 руб), — пояснил Подбельский.

Существуют у марафона и давние партнеры и спонсоры, предоставляющие воду для спортсменов, страховку и другие товары услуги. Спонсор предоставляет и автомобиль, который в этом году разыграют среди всех участников марафона после церемонии награждения победителей. В России такого масштабного розыгрыша среди всех участников бегового события еще не было. Протяженность трассы увеличивает шансы на получение автомобиля, который будет разыгран среди зарегистрированных бегунов дошедших до финиша.