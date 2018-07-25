Дмитрий Крикорьянц: «Сибирский международный марафон формирует имидж региона»

Министр спорта поддержит марафон, заявившись на дистанцию 3 км.

Глава спортивного ведомства Дмитрий Крикорьянц рассказал, как беговое событие влияет на образ региона: «Сибирский международный марафон — это крупнейшее беговое событие, которое проходит при поддержке Правительства Омской области. Прежде всего, SIM формирует имидж региона. Люди готовятся к марафону и физически, и духовно. Традиционно старт и финиш организованы на Соборной площади, где стоит кафедральный собор, включенный в каталог мировой храмовой культуры. Так, марафон объединяет в себе множество аспектов, которые подпитывают интерес к SIMу и области в целом как местных жителей, так и представителей других регионов, стран и континентов».

В последнее время ходит много споров, как должен развиваться марафон — делать ставку на массовость или все же на профессионализм? Дмитрий Оганесович уверен, что чаши весов в этом вопросе равнозначны — организаторам интересна и привлекательность марафона для простых любителей бега, и спортивная составляющая, где сильные атлеты сражаются за награды.

«Несколько лет подряд в рамках нашего забега проводился либо чемпионат, либо Кубок страны на стайерских дистанциях. К 30-му марафону мы постараемся такой формат возобновит). Таким образом, вернется серьезная соревновательная часть. Но и оздоровительную функцию мы не должны забывать, потому участие в нашем мероприятии довольно разноплановое. Здесь каждый может выбрать себе забег по вкусу и по силам. Благодаря, кстати, Сибирскому международному марафону, в регионе появился и Весенний полумарафон, и Цветочный забег, были мысли о проведении Ночного забега и т.д. Это тоже определенное наследие марафона, потому что люди хотят бегать постоянно. Все предпосылки для расширения такой линейки забегов у нас есть».

Дополняя разговор о финансовой составляющей забега, Константин Подбельский напомнил, что наше событие, естественно, имеет определенную экономику: «И есть цифры, которые совершенно открыты для всех. Из бюджета Омской области на проведение марафона выделяется 5 млн 700 тысяч рублей. Они уходят на статьи, без которых событие состояться просто не может. Это те мероприятия, благодаря которым мы хотим видеть наш марафон масштабным, серьезным, профессиональным, массовым.

В первую очередь, это финансирование призового фонда — в этом году он составляет 1 млн 500 тысяч рублей. Это достаточно солидный призовой фонд, хотя в стране появилось немало беговых событий с высокой организацией, где профессиональную составляющую рассматривают достаточно серьезно, привлекая спортсменов российской легкоатлетической элиты. Наш призовой фонд сопоставим с ведущими марафонами страны — в Санкт-Петербурге Екатеринбурге , еще ряде городов. Московский марафон удерживает лидерство в этом плане.

Также из областного бюджета финансируется проведение выставки „Спорт. Молодость. Здоровье“, которая традиционно проходит в преддверии марафона. В этом году она состоится 2 и 3 августа в стенах Омского велотрека. У всех появится возможность посмотреть на спортивные учреждения, которые есть у нас в городе, приобрести товары, экипировку, оборудование для занятий физической культурой и спортом для ведения активного образа жизни. Здесь же можно будет получить пакеты участников.

Сюда также входит формирование культурной программы, оборудование трассы, стартового и финишного городка. Это все затраты, которые берет на себя бюджет Омской области.

— Могу сказать, что все эти затраты в бюджете Марафона составляют порядка 35-40 процентов. Остальное — это внебюджетные источники финансирования, — добавил Константин Подбельский. — Сюда входит взнос участников, который, повторюсь, у нас достаточно демократичный. Он, в отличие от зарубежных забегов, не является приоритетным для нас. Хотя взнос не покрывает даже стоимости того, что получает спортсмен в пакете участника. Если сравнивать с европейскими и мировыми забегами, то там взнос составляет порядка 80-100 евро.

Есть у нас и спонсоры. Мы очень благодарны, что компании вкладывают средства в проведение бегового события. Это и партнеры со специальным статусом, и официальная вода марафона, официальный страховщик и т.д. Есть такие аспекты, без которых невозможно представить себе проведение события.

Что касается количества участников, то организаторы забега ожидают порядка 7-8 тысяч любителей спорта и здорового образа жизни. Как пояснил Константин Подбельский, из каких государств в Омск приедут иностранные участники, пока говорить рано. Наверняка будут присутствовать представители и Европы, и Америки, и Азии. Точно на марафон летом впервые придет бегун, который хорошо известен омским журналистам по Рождественскому полумарафону — это Скотт Крэйтон из Шотландии, который бегает зимой, не взирая на нашу суровую погоду, в шотландской юбке, килте и с волынкой. „Он уже трижды приезжал зимой и теперь он приезжает со всей своей семьей еще и летом. Человек настолько проникся духом нашего события, города и Сибири, что зимы ему стало мало. Наверняка будут еще друзья и последователи. Это в очередной раз доказывает, что есть люди, которые втягивают в марафонское движение все новых и новых участников. Очевидно, что марафон — это яркое явление событийного туризма“.

В этом году в качестве главного приза на марафоне вернулся автомобиль. Правда, нынче он будет вручаться не победителям марафонских дистанций, а разыгрываться среди всех участников события, включая спортсменов, выбравших 3 км.

По словам Константина Подбельского, победители основных дистанций получат денежные призы. Более того, в общем призовом фонде заложен еще один новый денежный приз. Он будет вручаться спортсмену, который улучшит гандикап между рекордсменами омского забега. На данный момент рекорд у мужчин составляет 2 часа 13 минут 2 секунды, а у женщин — 2.30,21. Таким образом, гандикап между этими показателями составляет 17 минут 19 секунд. Как объяснили организаторы Сибирского международного марафона, если этот разрыв увеличит мужчина-победитель, то дополнительный бонус в 100 тысяч рублей получит именно он. Если же женщина-триумфатор марафона сумеет сократить это отставание — бонус получит она.

Напомним, что 29-й Сибирский международный марафон пройдет 4 августа на Соборной площади, начало — в 9.00. А 2 и 3 августа в здании „Омского велотрека“ можно посетить выставку „Спорт. Молодость. Здоровье“, где, в том числе, состоится выдача пакетов участников.