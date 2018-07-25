Прокуратура выявила нарушения в популярной сети разливного пива

Нарушения трудового законодательства выявлены прокуратурой в одном из магазинов популярной сети разливного пива. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района

В 2018 году трудовой договор между продавцом и работодателем был расторгнут по инициативе работника. Работодатель не произвел с бывшим сотрудником окончательный расчет по зарплате, а также не выдал трудовую книжку, обвинив того в недостаче товара.

Однако по закону факт недостачи товара материально ответственным лицом не освобождает работодателя от выполнения обязательств при увольнении работника.

В адрес директора сети магазинов внесено представление. Должностные лица организации привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Работнику возвращена трудовая книжка, с ним произведен окончательный расчет.