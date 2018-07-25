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Прокуратура выявила нарушения в популярной сети разливного пива
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Прокуратура выявила нарушения в популярной сети разливного пива 

Newsroom24 33 минуты назад
Фото: Newsroom24
Нарушения трудового законодательства выявлены прокуратурой в одном из магазинов популярной сети разливного пива. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района
В 2018 году трудовой договор между продавцом и работодателем был расторгнут по инициативе работника. Работодатель не произвел с бывшим сотрудником окончательный расчет по зарплате, а также не выдал трудовую книжку, обвинив того в недостаче товара.
Однако по закону факт недостачи товара материально ответственным лицом не освобождает работодателя от выполнения обязательств при увольнении работника.
В адрес директора сети магазинов внесено представление. Должностные лица организации привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Работнику возвращена трудовая книжка, с ним произведен окончательный расчет.
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