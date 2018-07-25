«Петрохолод» переносит производство на Парнас 

Компания «Петрохолод» к 2021 году собирается переводить производство с Полюстровского проспекта на Парнас.
Завод ОАО «Петрохолод» размещён в настоящий момент на Полюстровском пр., 87, на участке 6 га. Разработан проект строительства комплекса на территории промзоны «Парнас». Освободившиеся территории пойдут под редевелопмент. Участок на Полюстровском может заинтересовать инвесторов: рядом расположен ТРК «Европолис». Расстояние до станции метро «Лесная» — около километра. В сторону Кушелевской дороги территорию застраивает холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» (проект «Дом на Блюхера»).