Больше замахов, чем ударов. Арендатор не спас Петропавловский парк

Бывает, что большая проблема довольно долго пребывает в «тени», и люди о ней забывают. Но стоит произойти какому-то, даже не самому яркому событию вокруг неё, как мгновенно вспыхивает мощный общественный интерес.

Именно так случилось на минувшей неделе, когда договор аренды прославленного Петропавловского парка в Ярославле был расторгнут в судебном порядке. Федерального значения, понимаешь!

«Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил исковые требования Росимущества РФ к ООО «ГИЛСИ», взыскал с общества 1,28 млн руб. задолженности по арендной плате, а также расторг договор аренды территории Петропавловского парка города Ярославля», — сообщили 20 июля информагентства.

Конечно же, завсегдатаи социальных сетей были гораздо эмоциональнее. Вот одно из красочных определений состоявшегося решения суда: «Победища защитников парков Ярославля!»

«Три года прошло с тех пор, когда стадион и часть Петропавловского парка решили перевести в зону жилой застройки. Многие крутили пальцем у виска и говорили, что ничего не получится. Были и слёзы, и радостные моменты, три года моей жизни связаны с Петропарком. Произошло чудо, по-другому это назвать нельзя: парк вернули народу», — такую оценку высказала руководитель общественного движения в защиту Петропавловского парка Елена Богданова

Чтобы понять ситуацию, придётся вспомнить историю. До 1722 года территория, на которой ныне располагается Петропавловский парк, принадлежала Спасо-Преображенскому монастырю и находилась за городской чертой. Когда была создана бумажная мануфактура — к западу от устья Кавардаковского ручья, то для работы водяных мельниц были сделаны запруды. Вскоре появилась система прудов с каскадами. В начале XX века территория сада использовалась их владельцами под дачу. Территория от церкви Петра и Павла, от въездных ворот до здания бывших казарм для рабочих, была доступна для всех желающих лишь раз в году — на Пасху.

Сейчас, к сожалению, от прекрасного в прошлом Петропавловского парка сохранилась лишь его структура. Петропавловский парк, а это 33 гектара, является особо охраняемой природной территорией — памятником природы, для которого установлен ряд ограничений и запретов, в том числе на капитальное строительство и транзитный проезд транспорта.

Задачи по его восстановлению, без сомнения, очень сложны. Ансамбль Петропавловского парка по указу №176 Президента РФ Бориса Ельцина от 20 февраля 1995 года был признан «памятником федерального значения».

«Камень преткновения» убран

Но лишь спустя 11 лет после появления этого документа была предпринята попытка «реанимировать» находящийся в удручающем состоянии парк. «Реставраторы планируют восстановить богадельню, дом управляющего, голландскую светлицу и воссоздать среду, в которой они существовали. Будет воссоздана, к примеру, деревянная чайная в стиле „модерн“, — читаем в газетах 12-летней давности.

»Инвестдоговор с ООО «ГИЛСИ» был заключен в 2006 году, но за прошедшее время никаких положительных изменений не произошло, — рассказал сразу после судебного вердикта директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев . — Компанией была разработана и согласована проектная документация на реставрацию и восстановление утраченных объёмов историко-градостроительной среды».

Замысел не был реализован: помешали новые нормативные акты, запрещающие строительство на территории памятников. Добавим, что инвестор, заключивший трёхсторонний договор с Росимуществом РФ и мэрией Ярославля, попытался добиться отмены норм Генплана города и «Правил землепользования и застройки», которые не позволяли осуществить реконструкцию и реставрацию зданий. В ноябре 2016 года компания «ГИЛСИ» обратилась в Ярославский областной суд с иском о переводе территории парка из рекреационной зоны в зону общественно-жилой застройки. Этого не получилось, в немалой степени из-за возмущения общественности. В апреле 2017 года в парке собирался «народный сход» для спасения территории от застройки.

Пока действовал договор, как пояснил Александр Филяев, не было возможности привлекать в Петропавловский парк других инвесторов. Теперь наступает черёд новых планов. В их числе уже названа «проработка единого проекта комплексного развития территорий Красноперекопского района — Петропавловского парка и всей мануфактуры». Другой вариант — отнесение территории парка к достопримечательным местам. Это позволит «выполнить работы по воссозданию исторической застройки, привлечь инвестора для ремонтно-реставрационных проектов и очистки прудов». Итак, «победища» повлекла за собой «проблемищу», а что это, как ни позитив?