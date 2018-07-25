В Салехарде вручили благодарности лабытнангцам, скрутившим насильника

«Мы в погонах и нам не впервой встречаться лицом к лицу с разными преступниками. Здесь граждане не побоялись противостоять злоумышленнику, своевременно сориентировались и почувствовали угрожающую ребенку опасность. Спасибо огромное за ваши высокие человеческие качества и гражданскую позицию», — сказал руководитель следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Андрей Егоров

Альфизат Шаньязова шла с ребенком из детского сада и услышала плачь девочки в кустах возле своего дома.

«Проходя мимо, я увидела мужчину, сидящего спиной. Сначала я подумала, что он распивает спиртное, спросила, не случилось ли чего, в ответ услышала, что все нормально. Я сделала шаг вперед и увидела ребенка, плачущую девочку. Он испугался, начал одеваться и убегать от меня. Я следом, он скрылся в районе болота. Я вернулась назад к девочке. Затем подошла к мужчине, сидевшем в машине с женой, и попросила о помощи. Благодаря ему, мы успели поймать преступника», — рассказала она корреспонденту ИА «Север-Пресс»

Как признался корреспонденту ИА «Север-Пресс» Дмитрий Емельянов, не спасовать в трудную минуту ему помогли трезвый расчет и хладнокровие. Главная цель — это обнаружить и задержать.

«Я забирал супругу с работы. Ко мне подошла женщина с избитым ребенком. Они попросили позвонить в полицию и рассказали о случившемся. Женщина описала подозреваемого и куда он побежал. Я давно живу на Обской, работаю, знаю хорошо поселок. На машине поехал в том направлении, где он должен был находиться. Злоумышленник вышел из болота мокрый. Я опросил его, узнал, кто он, и предложил подождать. Услышав о полиции, он начал убегать от меня. Потом мы с коллегой моей жены, который в этот момент выезжал на перекресток, задержали его», — рассказал он.