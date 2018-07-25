В Челябинской области планируют построить круглогодичный гольф-клуб

"Этот проект мы начали обсуждать во время международной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге и сегодня рассмотрим возможность создания условий в Челябинске для занятий гольфом. Объект предлагается разместить на территории Сосновского района. Знаю, что у компании Pine Creek Golf Resort есть опыт — с вашим непосредственным участием строилось поле для гольфа в Екатеринбурге… Очень важно, что проект будет круглогодичным, предполагается развивать активный семейный отдых", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

По данным региональных властей, инвестор планирует построить гольф-курорт в Сосновском районе рядом с поселком Западный. В клубе можно будет заниматься гольфом круглый год: в здании будут размещены тренажеры-стимуляторы, зимой поле можно будет использовать для катания на беговых лыжах, уточняется в сообщении.

Компания Pine Creek Golf Resort построила несколько гольф-клубов в Подмосковье и один в Екатеринбурге.

"Это, действительно, массовый вид спорта: на одном поле с 18 лунками может разместиться до 500 человек. Мы планируем для начала построить поле с тремя лунками. Важно, что гольф-курорт будет рассчитан на детско-юношеский спорт — это будет тренировочная база для профессиональных спортсменов. До 2020 года, если будут оформлены земельные вопросы, реально создать тренировочное поле и всю клубную инфраструктуру", — отметил президент Pine Creek Golf Resort Олег Кустиков.