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В Челябинской области планируют построить круглогодичный гольф-клуб
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В Челябинской области планируют построить круглогодичный гольф-клуб 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: АиФ
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал планы инвесторов построить гольф-клуб в регионе, ожидается, что круглогодичный гольф-клуб появится к 2020 году, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Этот проект мы начали обсуждать во время международной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге и сегодня рассмотрим возможность создания условий в Челябинске для занятий гольфом. Объект предлагается разместить на территории Сосновского района. Знаю, что у компании Pine Creek Golf Resort есть опыт — с вашим непосредственным участием строилось поле для гольфа в Екатеринбурге… Очень важно, что проект будет круглогодичным, предполагается развивать активный семейный отдых", — цитирует пресс-служба слова губернатора.
По данным региональных властей, инвестор планирует построить гольф-курорт в Сосновском районе рядом с поселком Западный. В клубе можно будет заниматься гольфом круглый год: в здании будут размещены тренажеры-стимуляторы, зимой поле можно будет использовать для катания на беговых лыжах, уточняется в сообщении.
Компания Pine Creek Golf Resort построила несколько гольф-клубов в Подмосковье и один в Екатеринбурге.
"Это, действительно, массовый вид спорта: на одном поле с 18 лунками может разместиться до 500 человек. Мы планируем для начала построить поле с тремя лунками. Важно, что гольф-курорт будет рассчитан на детско-юношеский спорт — это будет тренировочная база для профессиональных спортсменов. До 2020 года, если будут оформлены земельные вопросы, реально создать тренировочное поле и всю клубную инфраструктуру", — отметил президент Pine Creek Golf Resort Олег Кустиков.
Как сообщил министр по физической культуре и спорту области Леонид Одер, в Челябинске есть детская школа гольфа — несколько десятков подростков вовлечены в этот вид спорта. Но из-за того, что нет тренировочной базы, они вынуждены ездить на сборы в Екатеринбург, где сегодня работает единственный в УрФО гольф-клуб, добавляет пресс-служба.
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