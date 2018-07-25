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Под Челябинском построят гольф-клуб
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Под Челябинском построят гольф-клуб 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пригороде Челябинска хотят построить гольф-клуб. Объект может появиться в Сосновском районе, рядом с поселком Западный.
Сегодня губернатор Борис Дубровский встретился с потенциальными инвесторами, сообщает пресс-служба правительства.
«Область открыта для подобных инвестиций, — отметил глава региона. — Очень важно, что проект будет круглогодичным, предполагается развивать активный семейный отдых».
Предполагается, что в здании гольф-клуба будут размещены тренажеры-стимуляторы. Поле зимой можно будет использовать для катания на беговых лыжах.
«Гольф — действительно массовый вид спорта: на одном поле с 18 лунками может разместиться до 500 человек. Мы планируем для начала построить поле с тремя лунками. Важно, что гольф-курорт будет рассчитан на детско-юношеский спорт — это будет тренировочная база для профессиональных спортсменов», — рассказал президент компании Pine Creek Golf Resort Олег Кустиков.
По его словам, гольф-клуб может быть построен уже к 2020 году.
Для поддержки инвестпроекта Борис Дубровский поручил создать рабочую группу под руководством заместителя губернатора Евгения Редина. Также в нее войдут вице-губернатор Сергей Шаль, глава минспорта Леонид Одер, глава Сосновского района Евгений Ваганов, президент Pine Creek Golf Resort Олег Кустиков и руководитель регионального агентства инвестиционного развития Алексей Бобов.
Фото: pixabay.com
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