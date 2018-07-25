Горящие туры в никуда: в Самаре осудили директора туристической фирмы

Обманутые клиенты надеялись понежиться на солнечном пляже за пределами области

В Промышленном районном суде подошли к концу слушания по делу 66-летней местной жительницы. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Тунис, — Женщина была генеральным директором одной из туристических компаний города. С июня по декабрь прошлого года она продала клиентам 5 туров на Кипр , в Таиланд ОАЭ и Индию на общую сумму 593 300 рублей, — рассказали в прокуратуре Промышленного района. — Деньги злоумышленница потратила на личные нужды.

Во время судебного заседания женщина рассказала, что пошла на обман, чтобы поправить свое материальное положение. Деньги за испорченный отдых она не вернула.