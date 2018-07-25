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Горящие туры в никуда: в Самаре осудили директора туристической фирмы
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Горящие туры в никуда: в Самаре осудили директора туристической фирмы 

63.ru 37 минут назад
Фото: 63.ru
Обманутые клиенты надеялись понежиться на солнечном пляже за пределами области
В Промышленном районном суде подошли к концу слушания по делу 66-летней местной жительницы. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.
— Женщина была генеральным директором одной из туристических компаний города. С июня по декабрь прошлого года она продала клиентам 5 туров на Кипр, в Таиланд, Тунис, ОАЭ и Индию на общую сумму 593 300 рублей, — рассказали в прокуратуре Промышленного района. — Деньги злоумышленница потратила на личные нужды.
Во время судебного заседания женщина рассказала, что пошла на обман, чтобы поправить свое материальное положение. Деньги за испорченный отдых она не вернула.
Служители Фемиды приговорили мошенницу к 2 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.
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