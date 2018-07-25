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В Майкопе работает административная комиссия
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В Майкопе работает административная комиссия 

АиФ Адыгея 38 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В первом полугодии 2018 года проведено 23 заседания административной комиссии МО «Город Майкоп», на которых было рассмотрено 184 протокола об административных правонарушениях.
За истекший период привлечено к ответственности свыше ста восьмидесяти физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — нарушителей республиканского закона «Об административных правонарушениях».
Как показывает анализ, наиболее распространены нарушения в сфере благоустройства и санитарного порядка (к примеру, нарушение режима выкашивания сорной растительности), размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли, содержания домашних животных и др. Часто привлекались к ответственности физические и юридические лица, нарушавшие тишину и покой граждан.
Напомним: административная комиссия сформирована в целях профилактики и пресечения нарушений, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарного содержания и благоустройства городских территорий и других правонарушений. В состав комиссии входят специалисты администрации Майкопа, отдела санитарного контроля, депутаты Городского совета, представители Ассоциации ТОС.
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