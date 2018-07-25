В Майкопе работает административная комиссия

В первом полугодии 2018 года проведено 23 заседания административной комиссии МО «Город Майкоп», на которых было рассмотрено 184 протокола об административных правонарушениях.

За истекший период привлечено к ответственности свыше ста восьмидесяти физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — нарушителей республиканского закона «Об административных правонарушениях».

Как показывает анализ, наиболее распространены нарушения в сфере благоустройства и санитарного порядка (к примеру, нарушение режима выкашивания сорной растительности), размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли, содержания домашних животных и др. Часто привлекались к ответственности физические и юридические лица, нарушавшие тишину и покой граждан.