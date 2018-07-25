В Беларуси собрали первый миллион тонн зерна

Земледелие для трудолюбивой Беларуси было и остается одним из приоритетов национальной продовольственной программы. Поэтому темпы уборки зерновых постоянно под особым вниманием и у статистиков, и у руководителей.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия подтвердило БЕЛТА, что к 25 июля собран первый миллион тонн зерна нового урожая: «Зерновые и зернобобовые культуры убраны с территории 367,8 тыс. га, что составляет 17,2% запланированной площади. Всего по стране намолочено свыше одного миллиона тонн зерна при средней урожайности 29,2 ц/га».

Аграрии уточняют, что в этом году массовая уборка началась раньше, чем в прошлом году. Тогда по состоянию на 25 июля было собрано в пять раз меньше.

По темпам работ сегодня лидирует Брестская область, где убрано 48,6% от плана (163,5 тыс. га). В Гродненской области убрано 28,7% площадей (94,4 тыс. га), Гомельской — 13,9% (45,9 тыс. га), Минской — 11,5% (56,3 тыс. га). В Витебской и Могилевской областях уборка зерна только начинается, там убрано 1,94% площадей (6,39 тыс. га) и 0,36% (1,17 тыс. га) соответственно. Специалисты пока воздерживаются от прогнозов.

В 2017 году в хозяйствах всех категорий урожай зерна составил, по данным Белстата, 8 млн тонн. При этом наиболее результативным для белорусских селян было лето ровно десять лет назад, когда был собран рекордный урожай зерна. Валовой сбор в хозяйствах всех категорий в бункерном весе превысил 9 млн 313,5 тыс. тонн. «Это самый высокий урожай зерна за всю историю суверенной Беларуси», — констатировали в Минсельхозпроде.

Кстати, получены первые данные и об уборочной страде на российских полях. По информации Минсельхоза РФ, на 20 июля уже собрано 32,1 млн тонн зерна.