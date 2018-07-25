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Рекламные кампании, оскорбившие людей
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Рекламные кампании, оскорбившие людей 

Рамблер 39 минут назад
Сегодня рекламщики работают не покладая рук, ведь без продвижения товара его не продать. Но иногда рекламные кампании по-настоящему шокируют общественность. Некоторые шедевры рекламщиков стали предметами споров и даже судебных разбирательств.
1. Реклама средств для бриться от Nivea. На постере был изображен мужчина, выбрасывающий свою небритую голову. Внимательные покупатели рассмотрели, что это голова афроамериканца. Плакат украшала надпись «Цивилизуйся заново». Скандал был неизбежен.
2. Ford Figo в Индии. Концерн Ford намеревался продавать модель Figo в Индии. Машина позиционировалась как доступное авто с вместительным багажником. Почему-то рекламщики решили, что лучший способ показать габариты багажника — набить его связанными соблазнительными женщинами. Такую картину и поместили на рекламный плакат. В Индии, где остро стоит проблема сексуального насилия, реклама была воспринята как оскорбительная.
3. Pepsi и звёзды. Компания Pepsi часто привлекает для рекламы напитков знаменитостей. Однако с Мадонной сотрудничество оказалось неудачным. Певице заплатили 5 миллионов за право использовать в рекламе её песню Like a Prayer. Однако в клипе, где исполнительница выступала в роли жертвы насилия, на несколько секунд появлялся горящий крест. Такая реклама возмутила представителей церкви.
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