Китайские археологи обнаружили 136 древних гробниц

Археологи обнаружили в общей сложности 136 могил на кладбище, относящемся к династии Восточного Чжоу, III‐VIII века до нашей эры. Об этом сообщил сайт Xinhuanet.

Захоронение расположено в деревне провинции Шаньдун в восточном Китае.

Раскопки кладбища начались в октябре прошлого года и с этого момента эксперты обнаружили 100 небольших гробниц и 36 больших и средних. Кроме того, археологи откопали 800 предметов из керамики, нефрита, кости и бронзы.

«Основываясь на размерах могил, распределении и количестве объектов захоронения, большие и средние гробницы могут принадлежать дворянам, их национальности еще не определены», — сообщил археолог Лю Яньчан.

Захоронение обладателя самого высокого социального статуса достигало 40 квадратных метров площадью. В нем находились сразу несколько тел.