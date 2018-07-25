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Китайские археологи обнаружили 136 древних гробниц
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Китайские археологи обнаружили 136 древних гробниц 

360tv.ru 46 минут назад
Археологи обнаружили в общей сложности 136 могил на кладбище, относящемся к династии Восточного Чжоу, III‐VIII века до нашей эры. Об этом сообщил сайт Xinhuanet.
Захоронение расположено в деревне провинции Шаньдун в восточном Китае.
Раскопки кладбища начались в октябре прошлого года и с этого момента эксперты обнаружили 100 небольших гробниц и 36 больших и средних. Кроме того, археологи откопали 800 предметов из керамики, нефрита, кости и бронзы.
«Основываясь на размерах могил, распределении и количестве объектов захоронения, большие и средние гробницы могут принадлежать дворянам, их национальности еще не определены», — сообщил археолог Лю Яньчан.
Захоронение обладателя самого высокого социального статуса достигало 40 квадратных метров площадью. В нем находились сразу несколько тел.
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