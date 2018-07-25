Житель Саратова под прикрытием обувной мастерской выманил из бюджета 300 тысяч рублей 

К двум годам лишения свободы условно приговорил Заводской районный суд Саратова 33-летнего неудавшегося «малого предпринимателя». По линии муниципальной программы он обратился с заявлением на получение гранта на развитие бизнеса по ремонту обуви. Для подтверждения серьезности своих идей и намерений мужчина предоставил фиктивный бизнес-план, договор аренды киоска, чек на приобретение товаров для ремонта обуви. Впоследствии гражданина признали победителем конкурса и выдали 300 тысяч рублей. При проверке его деятельности выяснилось, что все деньги он потратил на себя и не помышлял ни о какой обуви. После возмещения ущерба обвиняемый получил условный срок, сообщила прокуратура Саратовской области.