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Неизвестные потребовали биткойны за невмешательство в работу «Домодедово»
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Неизвестные потребовали биткойны за невмешательство в работу «Домодедово» 

Ведомости 43 минуты назад
На электронную почту контакт-центра московского аэропорта «Домодедово» поступило анонимное письмо с требованием нескольких сотен биткойнов. В противном случае неизвестные угрожают взломать навигационные системы аэропорта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах «Домодедово». Собеседник «Ведомостей» в экстренных службах подтвердил эту информацию.
Авторы письма угрожают к выходным удаленно вмешаться и навредить работе навигационной аппаратуры аэропорта и утверждают, что располагают для этого техническими возможностями.
По словам источника «Ведомостей», подобные «пранковые угрозы приходят через день». «При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры для обеспечения безопасности. Этот случай — не исключение. Угрозы работе аэропорта нет», — говорит представитель «Домодедово».
Администрация аэропорта усилила меры безопасности в терминале и на летном поле.
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