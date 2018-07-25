Неизвестные потребовали биткойны за невмешательство в работу «Домодедово»

На электронную почту контакт-центра московского аэропорта «Домодедово» поступило анонимное письмо с требованием нескольких сотен биткойнов. В противном случае неизвестные угрожают взломать навигационные системы аэропорта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах «Домодедово». Собеседник «Ведомостей» в экстренных службах подтвердил эту информацию.

Авторы письма угрожают к выходным удаленно вмешаться и навредить работе навигационной аппаратуры аэропорта и утверждают, что располагают для этого техническими возможностями.

По словам источника «Ведомостей», подобные «пранковые угрозы приходят через день». «При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры для обеспечения безопасности. Этот случай — не исключение. Угрозы работе аэропорта нет», — говорит представитель «Домодедово».

Администрация аэропорта усилила меры безопасности в терминале и на летном поле.