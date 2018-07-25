В Краснодарском крае продают шахматы с изображением Владимира Высоцкого за 35 тысяч рублей

Специалисты сервиса объявлений Юла собрали самые интересные объявления о продаже вещей, связанных с легендарным поэтом.

— Самым дорогим лотом, посвященным Высоцкому, стали уникальные фотографии семьи поэта. Снимки сделаны в период с 1941 по 1949 год. Их москвичка оценила в 5 млн рублей, — сообщили исследователи.

Автографы Владимира Высоцкого на сайте объявлений представлены достаточно широко. Стоят они от 8 тысяч до 200 тысяч рублей.

— Самый дорогой автограф, согласно описанию продавца, был оставлен на пластинке поэта одному из консультантов по фильму «Место встречи изменить нельзя», — отметили авторы подборки.

Портрет Владимира Высоцкого, написанный маслом художником Бирюковым в 1988 году, москвичка предлагает за 50 тысяч рублей.

Немало продают памятных монет, выпущенных к 80-летнему юбилею известного барда. Например, в Екатеринбурге за одну из них просят 30 тысяч рублей. А полный набор монет можно купить за 32,8 тысяч рублей.

Отметился в списке и Краснодарский край. За 35 тысяч рублей в станице Северской продают шахматы с изображением Владимира Высоцкого.

— Шахматы, подаренные моему отцу Высоцким за помощь при съёмке фильма в Сибири, — сообщил продавец в описании лота.

Хозяин редких фигур готов торговаться и при необходимости может выслать покупку почтой.

А вот в Омске за меньшие деньги можно стать счастливым целой коллекции предметов, посвященных поэту. В нее входят фотографии, кассеты, календари, пластинки и журналы, которые собирались с 1986 года. Продавец оценил коллекцию в 25 тысяч рублей.

На Юле можно купить даже бюст Высоцкого. Их стоимость варьируется от 300 до 7 500 рублей.

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