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На Кубани шахматы с изображением Высоцкого продают за 35 тысяч рублей
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На Кубани шахматы с изображением Высоцкого продают за 35 тысяч рублей 

АиФ-Кубань 29 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
В День памяти Владимира Высоцкого сервис объявлений Юла подготовил подборку объявлений о продаже вещей, связанных с именем поэта и актера
На Кубани шахматы с изображением Высоцкого продают за 35 тысяч рублей.
В День памяти Владимира Высоцкого сервис объявлений Юла подготовил подборку объявлений о продаже вещей, связанных с именем поэта и актера.
И нужно сказать, что продавцы из разных уголков страны высоко ценят его память.
Москвичка предлагает купить уникальные фотографии семьи поэта, сделанные в период с 1941 по 1949 год, за 5 млн рублей.
Автографы Высоцкого стоят от 8 тысяч до 200 тысяч рублей. Самый дорогой из них Высоцкий оставил на своей пластинке одному из консультантов по фильму «Место встречи изменить нельзя», так, во всяком случае, пишет автор лота.
Портрет Высоцкого маслом художника Бирюковым жительница Москвы продает за 50 тысяч рублей.
А вот шахматы с изображением поэта выставили на продажу в Краснодарском крае. Их оценили в 35 тысяч рублей. В описании объявления продавец сообщает, что шахматы Высоцкий подарил его отцу за помощь при съемках фильма в Сибири.
Напомним, Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.
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