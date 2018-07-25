Мусорный тупик. Почему Липецк зарастает грязью

Овраги и враги

— Тарифы на вывоз отходов выросли почти в два раза, а мусор как был, так и есть. Под нашими окнами красуется целая гора, — негодует пенсионерка Вера Иванникова. — Кто её должен убирать? Сами жители?

Сигналы о незаконных свалках поступают от населения постоянно. Чтобы их проверить, общественники вместе с представителями экологических ведомств города и области отправились в рейд. Выбрали три самых «популярных» адреса.

Первая остановка — частный сектор, ул. Нагорная. Здесь проверяющие обнаружили сразу несколько свалок строительного мусора. Причём в одном случае следы недвусмысленно указывали на большой дом, где шёл ремонт, однако специалисты только развели руками — нарушителей нужно ловить с поличным, в противном случае доказать чью-либо вину почти невозможно.

— Мы постоянно с этим сталкиваемся. В частном секторе свалок очень много, особенно там, где дома граничит с оврагами, — рассказывает начальник отдела по развитию и содержанию территории Октябрьского округа Алексей Погорелов . — В таких местах дежурят наши сотрудники, иногда им удаётся поймать нарушителей, за полгода они составили порядка 30 протоколов, по каждому штраф от 500 до 3 тыс. руб., но это капля в море.

Похожая картина на ул. Курчатова. Соседний лог оказался завален осколками кирпичей, шифером и прочим хламом.

— Тревожит тот факт, что свалка граничит с жилым массивом, детской и спортивной площадками, тем самым создавая угрозу не только экологии города, но и здоровью населения, — говорит главный консультант отдела охраны окружающей среды Ирина Шевелёва . — Это настоящий рассадник мышей, крыс и опасных микроорганизмов.

А вот на окраине района «Елецкий» участников рейда ждал сюрприз. Ещё несколько дней назад здесь были огромные кучи мусора, о чём свидетельствуют фотографии жителей, но сейчас здесь идёт большая уборка.

Кто ответит?

Кто должен убирать стихийные свалки? Вроде бы ответ очевиден — с 1 июля за вывоз мусора отвечает регоператор, но, как оказалось, всё не так просто.

— В законе прописано, что оператор отвечает только за те свалки, которые образуются после начала его работы, в нашем случае — после 1 июля 2018 г., — сказал гендиректор АО «ЭкоПром-Липецк» Гамлет Аракелян. — Мы будем их ликвидировать, затем находить собственника земли и выставлять ему счёт за проделанную работу.

Но проблема в том, что этим свалкам, как и большинству в городе, уже много лет. Почти все они распложены на муниципальной земле. А значит, убирать их должен был муниципалитет.

— Все проблемные точки мы возьмём на карандаш и проинформируем о них органы власти. Оставлять всё, как есть, нельзя, иначе мы зарастём в мусором, — говорит региональный координатор проекта «Народный контроль» Екатерина Пинаева.

Но если ликвидация уже существующих свалок будет происходить за счёт бюджетных средств, то получится, что платить за мусор порядочные налогоплательщики будут дважды.

— Беда в том, что мы вошли в проект неподготовленными, — считает эколог-общественник Алексей Зубаков. — Непонятно, кто будет вывозить крупногабаритный мусор, который чаще всего и попадает на свалки? Как заставить всех жителей частного сектора заключить договоры с регоператором? Пока вопросов больше, чем ответов. И всё-таки главное в борьбе за чистоту — выработать привычку выбрасывать мусор, куда положено. Иначе никакой бюджет и никакой оператор не справятся с помойками, которые мы сами создаём.