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В окрестностях Суздаля археологи нашли печать начала XII века
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В окрестностях Суздаля археологи нашли печать начала XII века 

РИА Новости 28 минут назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Специалисты Института археологии Российской академии наук во время археологических обследований одного из селищ в Суздальском Ополье обнаружили свинцовую печать начала XII века, принадлежавшую, возможно, наместнику князя, в управлении которого могли находиться суздальские земли, либо духовному лицу. Эта находка стала сенсацией с точки зрения изучения истории северо-восточной Руси, сообщила пресс-служба института.
Раскопки проходили в Суздальском Ополье — районе, занимающем часть Владимирской и Ивановской областей в бассейнах рек Нерли и Колокши. Славянское расселение в этих землях началось не позднее X века. Cуздальское Ополье, выделяющееся высокой плотностью средневековых поселений, в X-XII веках стало основным ядром Северо-Восточной Руси, а Суздаль в начале XII века приобрел значение важного политического центра, на полстолетия занявшего доминирующее положение в Ростово-Суздальской земле.
В Древней Руси лица, имевшие власть, — князья, их приближенные и верхушка духовенства — имели собственные печати, которыми скреплялись официальные документы. Металлические (в основном свинцовые) двусторонние вислые печати оттискивали матрицей в виде щипцов и прикрепляли на шнуре к документам, написанным на пергаменте. Таких печатей домонгольской эпохи известно несколько тысяч, но в основном их находили на северо-западе Руси, в Новгороде (где найдено более 800 печатей), Пскове, Белоозере, Рюриковом городище. Находки печатей на северо-востоке Руси редки, отмечается в сообщении.
Печать, найденная в Суздальском Ополье, представляет собой круглую пластину диаметром около 2,2 сантиметра и толщиной около 2 миллиметров. На лицевой стороне изображены двое святых: по оттиску можно понять, что они изображены анфас, у них округлые молодые безбородые лица, у левого — кудрявые волосы. Правая рука левого святого показана в благословляющем жесте, положение левой неясно. У правого святого в правой руке находится какой-то вытянутый предмет, возможно, кодекс или сосуд, левая рука поднята. Святые облачены в хитоны: на груди и плечах можно увидеть складки одежды. Головы святых в точечных нимбах, в центре печати над нимбами буквы «Оа», вокруг изображения точечный ободок. По сторонам изображений находятся колончатые надписи: возле левого святого — «Косм», возле правого — «Дамиан».
Все это дает основание предполагать, что на печати изображены святые Косма и Дамиан, почитавшиеся как мученики, бессребреники, чудотворцы и врачеватели, отмечается в сообщении. «Кем был Дамиан? Как полагают ученые, он, безусловно, занимал высокое положение в обществе и мог быть как ближайшим советником князя, так и представителем церкви», — говорится в пресс-релизе.
Ученые полагают, что деятельность Дамиана была связана с ростово-суздальскими землями.
Печать с изображениями Космы и Дамиана — чрезвычайно редкая находка, отмечается в сообщении. За всю историю раскопок было найдено лишь несколько печатей, оттиснутых этой же матрицей.
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