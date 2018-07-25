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Под Суздалем нашли печать древнерусского сановника
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Под Суздалем нашли печать древнерусского сановника 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Раскопки в Суздальском Ополье — районе, занимающем часть Владимирской и Ивановской областей в бассейнах рек Нерли и Колокши, принесли ученым новые археологические открытия.
Археологи обнаружили чрезвычайно редкую находку — печать с изображениями Космы и Дамиана. Собственные печати в Древней Руси имели знатные лица: князья, их приближенные и верхушка духовенства. Своими печатями они скрепляли официальные документы, написанные на пергаменте.
В основном, печати домонгольской эпохи находили на северо-западе Руси, в Новгороде, Пскове, Белоозере, Рюриковом городище. Находки печатей на северо-востоке Руси — большая редкость.
— Сегодня мы знаем разве что несколько имен князей и епископов, которые есть в общерусских летописях. За последние полвека не появилось ни одного нового имени, относящегося к этой эпохе и этому региону. Поэтому появление нового исторического персонажа, нового не-княжеского имени — настоящая сенсация, — считает руководитель экспедиции, директор ИА РАН Николай Макаров.
На круглой печати, найденной в Суздальском Ополье, изображено двое святых, облаченных в хитоны. По сторонам изображений имеются надписи: КОСМ и ДАМИАН.
— Все это дает основание предполагать, что на печати изображены святые Косма и Дамиан, почитавшиеся как мученики, бессребреники, чудотворцы и врачеватели. Греческая надпись на лицевой стороне печати переводится как: «Господи, помоги рабу своему Дамиану» и дает ясное указание на имя лица, скреплявшего документы печатью: его звали Дамианом, — отмечают в институте археологии РАН.
Ученые полагают, что владелец печати Дамиан занимал высокое положение в обществе. Он мог быть ближайшим советником князя или представителем церкви и жил во второй половине XI — начале XII века.
Раскопки в Суздальском Ополье проводятся при поддержке фонда «История Отечества». Благодаря полученному гранту ученые смогли привлечь к исследованию средневековых памятников студентов Государственного академического гуманитарного университета.
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