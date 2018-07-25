Йога, велопарки и роботы. Каким будет завтра наше рабочее место

Словосочетание «работа в офисе» стало в последние годы синонимом безысходности и корпоративного рабства. В то же время количество людей, работающих удаленно, продолжает расти во всем мире, Россия — не исключение. Согласно докладу Всемирной организации труда, доля людей, работающих вне офиса, в том числе фрилансеров и самозанятых профессионалов, в развитых странах, таких как США Япония , достигла уже порядка 40%.

Благодаря современным средствам связи и передачи данных работа вне офиса становится обычным делом, а технологии удаленного мониторинга персонального компьютера дают возможность легко контролировать времяпрепровождение наемного персонала, откуда бы он ни работал — Подмосковье или Бали. Офисная недвижимость претерпевает кризис и уже не первый год ставит антирекорды. Офисы вступили на путь кардинальных трансформаций.

Офисы-трансформеры

Тенденции на рынке труда, несомненно, влияют на облик современного офиса. Компании держат курс на проектную занятость, динамичную рабочую среду и жонглируют постоянно меняющимися штатами сотрудников, нанимая людей на короткий период времени под определенную задачу.

Workplace strategy — термин, который давно используют на западе, — современная стратегия оптимизации издержек и повышения эффективности бизнес-процессов за счет более умной аренды. Офис компании адаптируется и реорганизуется под ее рабочие ритмы и функционал, и, как следствие, большой арендатор становится маленьким.

Подобную услугу аудита рабочего пространства можно получить уже сегодня и в России. С руководством компании и сотрудниками проводят серию глубинных интервью, в офис присылают статиста, который внимательно следит за происходящим. По итогу компания получает рекомендации, стоит ли иметь пять переговорных комнат или достаточно одной, какое пространство в офисе в течение рабочего дня не задействовано, соответствует ли количество кухонь потребностям сотрудников и т.п.

Эти тенденции на лицо, поэтому все больше шагов на рынке в пользу гибкости офисного пространства и более коротких и необременительных условий аренды.

В Америке уже давно обороты набирает сервис посуточной аренды офисов Breather. Преимуществами мобильных офисов могут пользоваться как небольшие компании и стартапы, так и крупные корпорации, занимающие места под временные рабочие нужды. Вместе с тем Breather позиционирует себя как некое «третье место», куда можно прийти провести переговоры, встретиться с психотерапевтом, или вдумчиво поработать, если ваше рабочее место этого не позволяет.

Великобритании в свою очередь развиваются аналогичные проекты под эгидой flexspace (flexible — гибкий) — офисы и помещения разных метражей и предназначений на окраинах города или в развивающихся районах, но обязательно с доступом к основным транспортным артериям.

В этих предпринимательских хабах и бизнес-парках собраны и офисы, и коворкинги, и мастерские, и склады — все виды помещений как для небольших стартапов, так и уже активно развивающегося бизнеса.

Не так давно и в России стали появляться «смарт-офисы» с посуточной арендой и адаптивными форматами работы. Важное качество таких мобильных офисов — сервис, который они предоставляют. Вы не просто арендуете стул и стол, но и получаете полный комплекс услуг: секретаря, обслуживаемую кухню, презентационное оборудование для проведения воркшопа или мастер-класса и другие удобства.

Сервисный робот вместо кофе-леди

Сервис, безупречный, похожий на тот, что предлагают в дорогих отелях, вообще становится ключевым словом на рынке офисной недвижимости. Грамотное, качественное управление офисом выходит на первый план в помещениях класса А и скоро станет не чем-то сверхъестественным, а ключевой конкурирующей характеристикой и обязательным пунктом договора аренды.

Офис станет «умным» и «высокотехнологичным», а управляющие компании будут стремиться задействовать в работе последние инженерные решения и искусственный интеллект.

Вполне вероятно, место традиционных кофе-леди скоро займут роботы-официанты, которые будут разносить гостям компании и сотрудникам кофе в футуристичных переговорных. Такой пример нам уже показывают передовые штаб-квартиры и отели Кремниевой долины, где умный, но пока непохожий на человека, сервисный робот Savioke (продукт Intel Capital и Google Ventures) служит разносчиком в длинных офисных и гостиничных коридорах.

Дубае наоборот недавно появился вполне антропоморфный робот-полицейский. Он «разговаривает» на нескольких языках и моментально передает информацию в специальный круглосуточный центр безопасности. Кто знает, может, совсем скоро так будут выглядеть охранники и секретари в «Москва-Сити».

Комичные ситуации, показанные в сериалах типа «Черного зеркала», когда перед роботом телеприсутствия сотрудники с иронией захлопывают дверь переговорки, могут вскоре воплотиться в жизни. Корпорация iRobot в Массачусетсе посвятила все свои силы и ресурсы на создание автономного мобильного робота, осуществляющего конференц-связь с удаленными сотрудниками.

Технологии будут менять бизнес-центры, делая их более открытыми миру и оставляя человеку только самые сложные производственные процессы.

ЗОЖ любой ценой

Несмотря на все большую автоматизацию бизнес-процессов, пока роботы не заняли наши рабочие места, и в офисах главенствует человек. Однообразные, безликие опен-спейсы постепенно уходят из нашей жизни или, по крайней мере, сильно видоизменяются. В цене натуральное освещение, эмпиризм и гуманизация, индивидуальные пространства для отдыха, споты для коммуникации и совместной работы.

Все больше работодателей идут навстречу сотрудникам, организуя программы wellness, практики йоги и медитации, велопарковки и души для бегунов. Хороший сотрудник — здоровый сотрудник — и морально, и физически. Об этом заботится благоприятное офисное пространство и просвещенный отдел кадров.

В то же время на работу выходит поколение Z, которое не хочет взрослеть в плохом смысле этого слова. Офисы по всему миру вслед за Google обзавелись теннисными кортами, футбольными полями, шахматными досками, качелями и гамаками и даже горками, по которым, как в Диснейленде, можно спускаться с этажа на этаж. По мнению современных дизайн-бюро, развлекательный, игровой компонент позволяет не только не стареть душой и телом, но и развивает креативность персонала, позволяет переключить мозг и снять эмоциональное напряжение.

Вместе с тем, психологи по всему миру объясняют, что молодым работникам, с детства привыкшим к компьютерным играм, сложно включиться в процесс обучения или работы, если он не содержит игровой момент. Задача, оформленная в виде уровней сложности, которые надо пройти, с мгновенной обратной связью и вознаграждением — язык, наиболее понятный для этой аудитории. Скоро геймификация охватит все бизнес-процессы, а когда в игру вступят технологии виртуальной реальности, сотрудники совсем перестанут смотреть на часы в ожидании конца рабочего дня.

В целом, у людей по всему миру приходит понимание, что время — это самый ценный наш ресурс. Работодатель нацелен экономить время и усилия работника, сосредоточить его на так называемой deep work — работе, требующей полной самоотдачи и не терпящей отвлекающих активностей в виде мытья чашки или замены кулера. Офисы будут предоставлять своим обитателям максимальный комфорт, особую атмосферу, которую невозможно создать дома, разные приятности, чтобы сотрудник захотел в прямом смысле «поселиться» на работе.

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