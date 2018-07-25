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В Юрьянском районе лишили прав тракториста, страдающего алкоголизмом
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В Юрьянском районе лишили прав тракториста, страдающего алкоголизмом 

Vyatka-grad.ru 48 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Юрьянском районе мужчину лишили прав за хроническое пристрастие к алкоголю.
Мужчина стоит на учете у врача нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя средней стадии». С инициативой о лишении прав выступила прокуратура Юрьянского района, которая в ходе проверки и выявила местного жителя, имеющего права на управление трактором.
Подобный синдром по закону является прямым показанием для лишения прав. Поэтому прокурор направил в суд исковое заявление, которое было одобрено судом.
Фото — om1.ru
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