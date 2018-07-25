В Госдуме предложили проводить аукционы на «красивые» автономера 

Авторами проекта выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
Данное постановление было принято Госдумой вместе с законом, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.
«В первом чтении в данном законопроекте была еще одна новелла, которая говорила о необходимости проведения в нашей стране аукционов по продаже так называемых «красивых» номеров. Этот вопрос висит в воздухе уже несколько десятилетий и требует законодательного обеспечения», — заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Игорь Лебедев на пленарном заседании в среду, сообщает РИА «Новости».
Мария Левонян