Дорожники положили новый асфальт на дороге Купуй — Колюбаки — Пашниково

Дорожники положили новый асфальт на участке трассы Купуй — Колюбаки — Пашниково в Великолукском районе, сообщили в Управлении автомобильных дорог Псковской области («Псковавтодоре»). Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Здесь отремонтировали фрагмент региональной дороги протяженностью в 1 километр.

Дорожные работы в муниципалитете продолжаются. Подрядчик уже провел фрезерование старого асфальтового покрытия на участке дороги Великие Луки — Невель. В настоящее время здесь выравнивается верхний слой, после чего начнется укладка новой асфальтобетонной смеси. Общая протяженность работ составляет почти 2 километра.

В планах на ближайшее время также ремонт 700 метров на дороге Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки и 1,5 километров на трассе Горки— Иваново— Овсище — Сопки.

Все работы подрядчик выполняет в рамках контракта с «Псковавтодор» по содержанию дорог. Общая стоимость ремонтов составляет 24 млн рублей.