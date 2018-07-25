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Дорожники положили новый асфальт на дороге Купуй — Колюбаки — Пашниково
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Дорожники положили новый асфальт на дороге Купуй — Колюбаки — Пашниково 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Дорожники положили новый асфальт на участке трассы Купуй — Колюбаки — Пашниково в Великолукском районе, сообщили в Управлении автомобильных дорог Псковской области («Псковавтодоре»). Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Здесь отремонтировали фрагмент региональной дороги протяженностью в 1 километр.
Дорожные работы в муниципалитете продолжаются. Подрядчик уже провел фрезерование старого асфальтового покрытия на участке дороги Великие Луки — Невель. В настоящее время здесь выравнивается верхний слой, после чего начнется укладка новой асфальтобетонной смеси. Общая протяженность работ составляет почти 2 километра.
В планах на ближайшее время также ремонт 700 метров на дороге Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки и 1,5 километров на трассе Горки— Иваново— Овсище — Сопки.
Все работы подрядчик выполняет в рамках контракта с «Псковавтодор» по содержанию дорог. Общая стоимость ремонтов составляет 24 млн рублей.
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