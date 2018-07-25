В Мохнатом Логу водоснабжение дало сбой

Для жителей села Мохнатый Лог это жаркое лето выдалось хлопотным: система водоснабжения дала сбой. Несколько дней сельчанам пришлось ходить с ведрами к колодцу, скважинам и не спать допоздна, пополняя запасы в часы минимального водоразбора. Новому главе сельской администрации тоже пришлось непросто. Чтобы устранить поломку, подняли на ноги весь штат специалистов ЖКХ. Выручил модуль очистки, установленный по программе «Чистая вода». В конце концов систему водоснабжения наладили, но есть ли гарантия, что авария не повторится?

В мае — июне в селе Мохнатый Лог Краснозёрского района несколько раз отключали воду — об этом редакцию газеты оповестили местные жители.

Насос внезапно «подкачал»

Как жили сельчане в период ремонта? Питье закупали в магазинах. Детскому саду и школе надо было работать, поэтому повара закачивали воду по ночам, когда она шла по трассе самотеком. Либо черпали из колодца, брали из скважины. Утром для школьников — бутерброды и компот. Или сок. Готовить было сложно, мыть посуду, полы — тоже, однако старались работать в плановом режиме.

Как сообщила глава администрации Мохнатологовского сельсовета Галина Дейкова, трудности возникли из-за того, что внезапно вышел из строя насос. Может быть, случилось перенапряжение; может, песок попал… Кстати, в должность главы муниципального образования Галина Дейкова вступила 1 июня. И вот вам — первое испытание.

Чтобы устранить поломку, пригнали кран. Работы шли 25–26 мая, затем 14 июня, так как обнаружили еще одну неполадку. В итоге насос заменили.

Модуль очистки в селе Мохнатый Лог, установленный в рамках программы «Чистая вода», оснащен современным оборудованием

— В распоряжении муниципального образования есть «газель», — рассказывает Галина Дейкова. — Созвонились с заведующей детским садом. Пока проводились ремонтные работы, собрали пластиковые фляги, другие емкости и доставили тот объем воды, который требовался. Без воды не оставался никто.

Два модуля «Чистой воды»

Главный вопрос, который сегодня волнует и сельчан, и редакцию «Советской Сибири» : есть ли уверенность, что авария больше не случится, что система водоснабжения — прочная и надежная? Конечно, вода вернулась в дома, однако идет еле-еле. Вечерами, когда люди активно поливают грядки, в душевой не помыться.

Глава администрации сельсовета сообщила, что модернизация коммуникаций в селе продолжится и это поможет решить проблему. Так, в 2015 году по программе «Чистая вода» заменили 3,5 километра водопровода — этот участок считался аварийным. Установили два модуля водоочистки. В селе Мохнатый Лог модуль работает с 2016 года, его ежеквартально обследуют, меняют фильтры и реагенты.

Новым модулем было обеспечено также село Петропавловка — работы по установке уже проведены, остается получить разрешение энергосбыта. Кроме того, на территории сельсовета функционируют скважины. Поэтому, если насос опять вдруг выйдет из строя, на тот период, пока идет замена, в сельсовете пообещали найти решение.

— На случай ЧП у нас есть машина, ее передали из военной части по акту в муниципальную собственность. Из пожарного гидранта мы ее можем полностью заправить и доставить воду в любую точку — как населению, так и организациям. В запасе у нас постоянно есть насос. Проблем не возникнет, — говорит Галина Дейкова.

В центральной части Мохнатого Лога есть проблемный участок водосети протяженностью около 40 метров. Его нужно ремонтировать. Проектно-сметная документация готова, подано ходатайство на выделение денежных средств.

Что же касается водонапорной башни, она уже в таком состоянии, что протечки случаются и приходится «подваривать». Видимо, скоро наступит необходимость глобального ремонта, но этим летом проблемой номер один стали все-таки насосы…

СПРАВКА

В 2018 году на обеспечение жителей региона питьевой водой в рамках подпрограмм «Чистая вода» и «Безопасность ЖКХ» (госпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 годах») из бюджета региона направят более 1 миллиарда рублей. Будет построено семь модульных установок водоподготовки в Венгеровском, Куйбышевском, Сузунском районах. Кроме того, предполагается завершить объекты в рабочем поселке Колывань, селе Верх-Тула Новосибирского района.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №30 от 25 июля 2018 года