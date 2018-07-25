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FESCO доставила первую партию грузов из японской Тоямы в Москву ускоренным сервисом за 15 суток
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FESCO доставила первую партию грузов из японской Тоямы в Москву ускоренным сервисом за 15 суток
Primpress
38 минут назад
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Фото:
Primpress
Транспортная группа FESCO доставила первую партию грузов из японского порта Тоямашинко (
префектура Тояма
) в
Москву
в рамках ускоренного сервиса «Быстрый путь», запущенного в июне, сообщает PRMPRESS со ссылкой на пресс-службу транспортной компании.
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