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Жителей Екатеринбурга приглашают бесплатно обследоваться на рак
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Жителей Екатеринбурга приглашают бесплатно обследоваться на рак 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге в предстоящую субботу состоится плановая акция, организуемая управлением здравоохранения города, «Суббота против рака». Горожане смогут пройти бесплатное обследование в городских больницах, сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».
Десять больниц Екатеринбурга будут работать 28 июля с 9.00 до 15.00 для горожан, которые могут бесплатно обследоваться на онкологические заболевания. «В поликлиниках будет организован прием терапевта, хирурга, дерматовенеролога и акушера-гинеколога. Можно будет сделать флюорографию и УЗИ органов малого таза», — отметили в управлении здравоохранения Екатеринбурга.
По словам специалистов, подобные обследования позволяют выявить рак на максимальной ранней стадии. Всего для жителей города будут работать 10 поликлиник:
ЦГКБ № 1 (Октябрьский район, проспект Ленина, 52);ЦГБ № 2 (Верх-Исетский район, улица Московская, 2);ЦГБ № 3 (Железнодорожный район, улица Бебеля, 160);ЦГКБ № 6 (Ленинский район, переулок Саперов, 3);ЦГБ № 7 (Кировский район, улица Сыромолотова, 19);ЦГБ № 20 (Чкаловский район, переулок Короткий, 2);ЦГКБ № 23 (Орджоникидзевский район, улица Старых Большевиков, 9);ЦГКБ № 24 (Чкаловский район, переулок Рижский, 16 и улица Академика Шварца, 14г);ЕКДЦ (Орджоникидзевский район, переулок Суворовский, 5);МО «Новая больница» (Верх-Исетский район, улица Заводская, 29).
Кстати, чтобы попасть к специалисту, лучше всего предварительно записаться в Единой городской регистратуре по тел. 204-76-76. «С собой нужно иметь полис ОМС и паспорт», — добавили в управлении.
Уместно отметить, что так называемые «онкосубботники» проводятся в столице Урала с июля 2015 года. Мероприятие проходить каждую четвертую субботу месяца.
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