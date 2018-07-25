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В эту субботу екатеринбуржцев бесплатно проверят на рак: публикуем список поликлиник
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В эту субботу екатеринбуржцев бесплатно проверят на рак: публикуем список поликлиник 

e1.ru 52 минуты назад
Фото: e1.ru
В ближайшую субботу, 28 июля, в Екатеринбурге пройдёт традиционный «Субботник против рака». Десять городских поликлиник будут вести приём всех желающих с 9:00 до 15:00. Такие акции проходят раз в месяц для того, чтобы выявлять заболевание на ранней стадии. Статистика убедительно показывает, насколько это важно: наш регион считается неблагополучным по онкологии, ежегодно смертность от рака растёт.
Для того чтобы принять участие в акции, с собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Обращаться лучше в поликлинику той больницы, к которой вы прикреплены по месту жительства. Записаться можно по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204-76-76. Во время «Субботника против рака» можно будет пройти осмотр у терапевта, хирурга, акушера-гинеколога, дерматолога и по направлению указанных специалистов сделать флюорографию, маммографию и УЗИ органов малого таза.
Медицинская акция состоится в следующих поликлиниках города:
— ЦГКБ № 1 (Октябрьский район, проспект Ленина, 52);
— ЦГБ № 2 (Верх-Исетский район, улица Московская, 2);
— ЦГБ № 3 (Железнодорожный район, улица Бебеля, 160);
— ЦГКБ № 6 (Ленинский район, переулок Саперов, 3);
— ЦГБ № 7 (Кировский район, улица Сыромолотова, 19);
— ЦГБ № 20 (Чкаловский район, переулок Короткий, 2);
— ЦГКБ № 23 (Орджоникидзевский район, улица Старых Большевиков, 9);
— ЦГКБ № 24 (Чкаловский район, переулок Рижский, 16 и улица Академика Шварца, 14г);
— ЕКДЦ (Орджоникидзевский район, переулок Суворовский, 5);
— МО «Новая больница» (Верх-Исетский район, улица Заводская, 29).
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