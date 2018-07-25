«Признаки 243 УК — железные»: екатеринбургский памятник «отредактировали»

Градозащитники Екатеринбурга заподозрили застройщиков в сносе здания проходной мельницы Борчанинова-Первушина — объекта культурного и исторического наследия регионального значения, расположенного рядом с железнодорожным вокзалом. Тревожное сообщение появилось на странице в соцсети Facebook, принадлежащей общественному активисту, председателю общественной организации «Уральский хронотоп» Олегу Букину

"Снесено здание проходной Комплекса мельницы Борчанинова-Первушина. Проходная — памятник. Оставили один фасад. Признаки 243 УК — железные. Сама мельница, силовой цех, столярные мастерские пока стоят", — пишет Букин.

Корреспондент "Уралинформбюро" связался с градозащитником. Олег сообщил о том, что видел собственными глазами: от здания проходной осталась одна фасадная стена. На снимках стройплощадки, сделанных Букиным, отчетливо видна груда кирпичей во дворе мельницы рядом с одиноко стоящей стеной старинной постройки.

Груда старинных кирпичей, оставшихся от здания проходной. Фото: Олег Букин

"Это вопиющий случай, — считает собеседник агентства. — Давно в Екатеринбурге не сносили памятников, официально занесенных в реестр ОКН. Мельница поставлена на госохрану, и нужно выяснять, кто к этому причастен. Думаю, будет возбуждено уголовное дело. В любом случае я собираюсь написать обращение в прокуратуру и областной департамент госохраны объектов культурного наследия".

Стоит напомнить, что на данном участке компания «Проспект-Девелопмент» строит жилой комплекс «Мельница». В роли подрядчика выступает компания «АстраСтройКомплекс». Изначально застройщик планировал провести реконструкцию мельницы, которая началась в июле 2018 года.

Однако главная цель «Проспект-Девелопмент» — построить во дворе памятника высотный жилой дом переменной этажности с апартаментами в историческом здании мельницы, дворовыми площадками и паркингами.

Эскиз ЖК «Мельница», представленный три года назад на градсовет Екатеринбурга. Фото: екатеринбург.рф В апреле 2015 года проект «Мельницы» был одобрен на заседании градсовета Екатеринбурга, правда, с некоторыми замечаниями. В частности, было рекомендовано обустроить пешеходно-транспортную сеть на территории комплекса и понизить этажность южного жилого блока.

Тогда же областное управление госохраны объектов культурного наследия утвердило границы памятника и его охранные зоны. Согласно этому документу, здание проходной входит в список объектов охраны. На данный момент «Уралинформбюро» пока не удалось получить комментарии по инциденту ни от надзорного органа, ни от руководства компании-застройщика.

Стоит напомнить, что мельница Борчанинова-Первушина была построена в начале ХХ века на деньги «мучного короля» Александра Борчанинова, трагически погибшего в 1907 году в результате несчастного случая на стройплощадке. В 1909-м она была запущена, а в 1914 году перешла к другому владельцу — купцу Первушину. В советские времена мельницу использовали по прямому назначению — для изготовления муки. В 2006 году мучное производство на объекте было закрыто.