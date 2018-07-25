В Перми управляющую компанию оштрафовали за граффити на доме

ООО «УК Максимум Комфорта» должна заплатить 15 тысяч рублей.

Как рассказали в краевом суде, главный специалист отдела благоустройства администрации Дзержинского района Перми обнаружил рисунок на фасаде жилого здания. Он пришёл к выводу, что управляющая компания вовремя не очистку фасада от граффити. За это администрация района наложила на «УК Максимум Комфорта» административный штраф.

Тогда директор УК обратился в Дзержинский районный суд. В жалобе он отметил, что после обнаружения граффити управляющая компания закрасила рисунок. При этом, по его словам, в правилах благоустройства не прописаны сроки, в течение которых должны убираться рисунки и надписи на стенах жилого дома.

Однако районный суд отказал УК в удовлетворении жалобы. После чего руководитель компании обратился в Пермский краевой суд, но и высшая инстанция оставила постановление районной администрации о штрафе без изменений.