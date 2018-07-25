Ещё
В Перми управляющую компанию оштрафовали за граффити на доме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми управляющую компанию оштрафовали за граффити на доме 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
ООО «УК Максимум Комфорта» должна заплатить 15 тысяч рублей.
Как рассказали в краевом суде, главный специалист отдела благоустройства администрации Дзержинского района Перми обнаружил рисунок на фасаде жилого здания. Он пришёл к выводу, что управляющая компания вовремя не очистку фасада от граффити. За это администрация района наложила на «УК Максимум Комфорта» административный штраф.
Тогда директор УК обратился в Дзержинский районный суд. В жалобе он отметил, что после обнаружения граффити управляющая компания закрасила рисунок. При этом, по его словам, в правилах благоустройства не прописаны сроки, в течение которых должны убираться рисунки и надписи на стенах жилого дома.
Однако районный суд отказал УК в удовлетворении жалобы. После чего руководитель компании обратился в Пермский краевой суд, но и высшая инстанция оставила постановление районной администрации о штрафе без изменений.
АиФ Пермь: последние новости
Когда ждать Красной Луны? Пермь на две недели останется без беби-бокса Губернатор поручил проверить школу после смерти девочки в Краснокамске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом187
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина250
Таджикистан направил ноту России116
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны228
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2916
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение