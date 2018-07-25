ЕС может продолжить поддержку гражданского общества в Молдавии

Ранее миссия ЕС в Молдавии сообщила, что Еврокомиссия отложила перевод первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро из-за ситуации вокруг отмены результатов досрочных выборов мэра Кишинева . Кроме того, в начале июля ЕП одобрил резолюцию с призывом к Еврокомиссии приостановить все запланированные выплаты макрофинансовой помощи Молдавии, а также с предложением увязать любое решение о будущих выплатах с проведением выборов в соответствии с международно признанными стандартами.

"ЕП подтверждает свою позицию, что любое решение о будущих макрофинансовых выплатах должно приниматься только после парламентских выборов и при условии, что они проводятся в соответствии с международно признанными стандартами…, а также, что выплата всех бюджетных программ поддержки должна оставаться приостановленной, пока не произойдет существенного улучшения демократических стандартов", — говорится в проекте резолюции о реализации соглашения об ассоциации с Молдавией.

При этом в проекте содержится пункт о том, что ЕП «призывает ЕК и европейскую внешнеполитическую службу продолжать перераспределение средств для поддержки гражданского общества в Молдавии, в частности свободных и независимых СМИ, а также частного сектора и местных органов власти, и координировать усилия с другими организациями, такими как Международный валютный фонд (МВФ), для обеспечения большей согласованности с точки зрения условий финансовой помощи».

Поправки и замечания к проекту должны быть внесены к 7 сентября.