«Усольехимпром» от расхитителей будет защищать военизированная охрана

Промышленную площадку ООО «Усольехимпром» возьмут под военизированную охрану до 6 августа. Такое поручение дал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов , сообщает 25 июля пресс-служба ведомства.

Как рассказал мэр Усолья-Сибирского Михаил Торопкин, сейчас территорию предприятия, которое находится в банкротстве, расхищают — за сутки оттуда выезжают десятки грузовиков с металлом и другими материалами. При этом на промплощадке находятся 11 железнодорожных цистерн под давлением с содержимым неизвестного происхождения. Если они разгерметизируются из-за механического воздействия, то в атмосферу попадут опасные вещества.

Руслан Болотов подчеркнул, что основная задача правительства — ликвидация накопленных отходов «Усольехимпрома». Он поручил министерству имущественных отношений Иркутской области вместе с администрацией Усолья-Сибирского, территориальным Управлением Росимущества по Иркутской области и конкурсным управлением до 25 августа провести инвентаризацию объектов с определением правообладателей по всей площадке «Усольехимпрома», включая подземные коммуникации. Это нужно, чтобы начать передать имущество предприятия-банкрота в муниципальную и областную собственность, что позволит использовать бюджетные средства для ликвидации очага загрязнения в полном объеме.

Сейчас деньги по федеральной программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 — 2020 годы» зарезервированы только на реализацию проекта «Демеркуризация находящегося в федеральной собственности цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирское Иркутской области». По словам министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Крючкова, в текущем году подготовлено техническое задание на корректировку проектной документации. В мае проведен конкурс, победителем которого признано ООО «ГеоТехПроект».

Техническим заданием предусматривается ликвидация цеха ртутного электролиза и прилегающих к нему конструкций, сетей и сооружений на площади больше восьми гектаров. Ртутьсодержашие отходы первого и второго класса опасности должны собираться и отправляться на специализированное предприятие АО НПП «Кубаньцветмет». Демеркуризация отходов третьего и четвертого класса опасности будет производиться на месте с последующей отправкой на санкционированные полигоны для такого типа отбросов. Проект должен быть подготовлен в кратчайшие сроки и до конца текущего года пройти государственную экспертизу.