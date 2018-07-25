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В Мурманске началась загрузка топлива в реакторы первой российской плавучей АЭС
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В Мурманске началась загрузка топлива в реакторы первой российской плавучей АЭС 

RT на русском 52 минуты назад
В Мурманске на первом российском плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» началась загрузка ядерного топлива, сообщает РИА Новости.
До конца года должен произойти физический пуск реакторов и начало комплексных швартовных испытаний.
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» проекта 20870 — головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для условий работы на Крайнем Севере.
Запуск энергоблока должен состояться в 2019 году на Чукотке.
Ранее сообщалось, что на Балаковской атомной электростанции осенью пройдут масштабные учения.
RT на русском: последние новости
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