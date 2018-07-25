В Мурманске началась загрузка топлива в реакторы первой российской плавучей АЭС

Мурманске на первом российском плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» началась загрузка ядерного топлива, сообщает РИА Новости

До конца года должен произойти физический пуск реакторов и начало комплексных швартовных испытаний.

Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» проекта 20870 — головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для условий работы на Крайнем Севере.

Запуск энергоблока должен состояться в 2019 году на Чукотке.

Ранее сообщалось, что на Балаковской атомной электростанции осенью пройдут масштабные учения.