В Мурманске началась загрузка топлива в реакторы первой российской плавучей АЭС 

В Мурманске на первом российском плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» началась загрузка ядерного топлива, сообщает РИА Новости.
До конца года должен произойти физический пуск реакторов и начало комплексных швартовных испытаний.
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» проекта 20870 — головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для условий работы на Крайнем Севере.
Запуск энергоблока должен состояться в 2019 году на Чукотке.
Ранее сообщалось, что на Балаковской атомной электростанции осенью пройдут масштабные учения.