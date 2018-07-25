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Поставки американской продукции в РФ могут заменить товарами из Китая
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Поставки американской продукции в РФ могут заменить товарами из Китая 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Импорт продукции из Китая может занять место американских товаров, которые покинули российский рынок из-за введения РФ дополнительных пошлин на поставки товаров из США. Об этом в среду в интервью телеканалу НТВ сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
"У нас может появиться свободная ниша для товаров из Китая для замещения той продукции, которая ранее поставлялась из США. Объем двухсторонней торговли с Соединенными Штатами Америки не столь велик", — отметил он.
6 июля Россия ввела дополнительные импортные пошлины в размере 25-40% на ряд американских товаров в ответ на повышенные пошлины США на ввоз стали (25%) и алюминия (10%). Увеличение пошлин коснулось строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из США.
Мантуров также добавил, что за период санкций против России карта экспорта российских товаров существенно не изменилась — страны ближнего зарубежья и СНГ остались основными рынками для российского экспорта. При этом министр сообщил, что "Египет, Турция, Алжир, Германия являются странами, с которыми возрастает объем товарооборота РФ, в первую очередь за счет нашего экспорта".
Минэкономразвития РФ оценивает ущерб для российских экспортеров от введенных США торговых ограничений в сумму свыше $0,5 млрд Ответное повышение пошлин Россией позволит компенсировать только небольшую часть ущерба — менее $90 млн
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