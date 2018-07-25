Поставки американской продукции в РФ могут заменить товарами из Китая

"У нас может появиться свободная ниша для товаров из Китая для замещения той продукции, которая ранее поставлялась из США. Объем двухсторонней торговли с Соединенными Штатами Америки не столь велик", — отметил он.

6 июля Россия ввела дополнительные импортные пошлины в размере 25-40% на ряд американских товаров в ответ на повышенные пошлины США на ввоз стали (25%) и алюминия (10%). Увеличение пошлин коснулось строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из США.

Турция, Алжир, Мантуров также добавил, что за период санкций против России карта экспорта российских товаров существенно не изменилась — страны ближнего зарубежья и СНГ остались основными рынками для российского экспорта. При этом министр сообщил, что " Египет Германия являются странами, с которыми возрастает объем товарооборота РФ, в первую очередь за счет нашего экспорта".