Китай может заменить на российском рынке американскую продукцию

Импорт продукции из Китая может занять место американских товаров, которые покинули российский рынок из-за введения РФ дополнительных пошлин на поставки товаров из США . Об этом в среду в интервью телеканалу «НТВ» сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров , передает ТАСС

«У нас может появиться свободная ниша для товаров из Китая для замещения той продукции, которая ранее поставлялась из США. Объем двухсторонней торговли с Соединенными Штатами Америки не столь велик», — отметил он.

6 июля Россия ввела дополнительные импортные пошлины в размере 25-40% на ряд американских товаров в ответ на повышенные пошлины США на ввоз стали (25%) и алюминия (10%). Увеличение пошлин коснулось строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из США.

Турция, Алжир, Мантуров также добавил, что за период санкций против РФ карта экспорта российских товаров существенно не изменилась — страны ближнего зарубежья и СНГ остались основными рынками для российского экспорта. При этом министр сообщил, что « Египет Германия являются странами, с которыми возрастает объем товарооборота России, в первую очередь за счет нашего экспорта».