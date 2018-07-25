Кто стоит за матерной рекламой выборов

Разветвленные социальные сети опять в некотором замешательстве. На их просторах появился и резко размножился вроде бы рекламный политический ролик, призывающий, судя по заданному настрою, молодежь прийти на выборы.

Как известно, в сентябре у нас целая россыпь разного рода региональных выборов. И эксперты заранее бьют тревогу, отмечая одновременно и возросшую апатию населения, и разочарование в президентском голосовании на фоне ряда непопулярных реформ. А потому специалисты уверены, что достойной явки на выборах что столичного мэра, что нижегородского губернатора не будет. А значит, результаты выборов, что все больше напоминают референдумы по доверию официальным кандидатам, не будут выглядеть достаточно убедительными.

И вот словно в ответ на выраженные интеллигентные тревоги в сети появляется ролик, в котором молодые люди используя ненормативную лексику объясняют, видимо, сверстникам, почему им необходимо прийти и проголосовать. В качестве генерального вывода участники призывают: не клади на выборы! С тем же успехом они могли бы посоветовать, например, «не забивать болт». В нашем богатом лексиконе подобных вариантов хватает.

Понятно, что такие хулиганские методы направлены на то, чтобы как-то растормошить самую консервативную электоральную аудиторию, которой у нас всегда остается молодежь. Слой аполитичный и не верящий в силу опущенного в урну бюллетеня.

Впервые такие странные, если не сказать, дерзкие ролики появились накануне президентских выборы. Помните? Например, беременную даму, которая торопит таксиста: «Скорее, скорее!». И когда зрители должны были уверовать, что спешит она в роддом, выясняется, что будущая мать боялась не успеть в избирательный участок до его закрытия. Таких политических «приколов» было запущено несколько. И все это идеально укладывалось в концепцию вирусного видео. Предполагалось, что «пожиратели» соцсетей станут пересылать такие забавные штучки своим френдам. Что, собственно, и случилось.

И весьма характерно, заказчик такой развлекухи со смыслом так и не был идентифицирован. Хотя все понимали, что по логике сидеть он должен где-то на Старой площади, в кабинетах Управления внутренней политики администрации президента . Поскольку на том этапе обеспечение явки на президентских выборах было главной задачей. Имя такого изобретательного политтехнолога так и осталось неизвестным. Но, как мы видим, дело его не умерло. И кто-то, уж совсем отмороженный, пошел по тому же пути.

Расчет все тот же: завести молодежь, преподать выборы, как некое модное времяпрепровождение, прикол. Но, как представляется, на этот раз заказчики с авторами хватили сверх меры. Как учил классик: но всему же есть границы!