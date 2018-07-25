Миллиардная игра вокруг газа 

«Мне, действительно, надоело говорить об этом», — говорит Герхард Шредер. То, что он вскоре после ухода с поста канцлера вошел в совет директоров компании Nord Stream AG, вызвало критику и среди многих однопартийцев. «Я пытаюсь делать то, что разумно и служит немецким интересам», — сказал социал-демократ в документальном фильме телеканала Arte «Сила газа», в котором его называют главным лоббистом, и в котором, конечно, показывают и кадры дружеских объятий с российским президентом Владимиром Путиным. Тем временем, Шредер, занимающий пост председателя совета директоров компании Nord Stream 2 AG, выступает за тесное сотрудничество с Россией по экономическим вопросам и «переиздание политики разрядки».
Проект трубопровода «Северный поток — 2», по которому газ из Сибири будет поставляться через Балтийское море напрямую в Лубмин в Мекленбург-Передней Померании, «грозит расколоть ЕС», говорится в самом начале фильма, подготовленном телекомпанией MDR. Почему это так, какие экономические и политические интересы скрываются за этим, почему трубопровод считается спорным в плане энергетики, окружающей среды и политики, об этом в фильме подробно рассказывают авторы Кристан Ф. Триппе и Улли Вендельман. Свою точку зрения высказывают сторонники и противники проекта, в том числе заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев. Только немецкие федеральные министры предпочли не высказываться перед телекамерой. Также обсуждаются и опасения США в связи с проектом трубопровода.
Когда объединяет шпионаж
В конце 2019 года по новому трубопроводу должны пойти первые поставки газа. 9,5 млрд евро составили инвестиции Газпрома и западных компаний, со стороны Германии — это дочка концернов BASF, Wintershall и Uniper (ранее E.on). Исполнительный директор располагающейся в Швейцарии компании Nord Stream 2, немец Маттиас Варниг открыто заявляет в фильме, что его объединяет с бывшим агентом КГБ, работавшим в Германии, Владимиром Путиным. Он вырос в ГДР, был убежденным коммунистом, работал в службе внешней разведки Министерства госбезопасности. «Шпионаж, — добавляет Варниг. — Это, конечно, объединяет во взаимопонимании».
Авторы фильма особенно подробно рассматривают ситуацию на Украине, которая не только сама зависит от российского газа, но также и получает ежегодно два миллиарда евро за транзит российского газа в Западную Европу. Это доходы, которые из-за «Северного потока — 2» окажутся под угрозой. То, как Россия продвигает свои интересы в сфере энергетической политики, авторы фильма увидели на примере Грузии. В ходе российской интервенции во время гражданской войны 2008 года бомбардировкам подвергся проложенной под землей трубопровод. Затем были построены российские военные базы — одна из них непосредственно над трубопроводом.