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Создана нейросеть, которая распознает скрытый троллинг и агрессию
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Создана нейросеть, которая распознает скрытый троллинг и агрессию 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Представители Корнеллского университета в США создали искусственный интеллект, который умеет отличать обычную вежливую переписку от грубого троллинга и обмена колкостями. Такая программа поможет модераторам крупных форумов, чатов и соцсетей.
Чтобы научить алгоритм отличать вежливую переписку от обмена оскорблениями, в него загрузили почти 1,3 тысячи диалогов, которые начинались спокойно, а завершались перепалкой. Кроме того, нейросети «скормили» беседы, которые начинались и завершались вежливо.
Как ни банально, но фразы, содержавшие агрессию, как правило, начинались с местоимений «ты» или «вы».
Авторы проекта говорят, что в современном мире, где люди общаются непрерывно, их программа поможет модераторам лучше выполнять свою работу.
Интересно, что созданная учеными программа научилась отличать вежливый разговор от грубого почти с той же точностью, что и человек. В результате проведенного исследователями эксперимента выяснилось, что компьютер определяет троллинг с вероятностью 65 процента, а у человека этот показатель составляет 72 процента.
Американцы отмечают, что даже люди не могут со стопроцентной точностью определить, когда разговор заходит не в то русло.
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