Ещё
Искусственный разум научили отличать вежливую беседу от «токсичной»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Искусственный разум научили отличать вежливую беседу от «токсичной» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Хайтек
Исследователи из Корнельского университета (США) создали алгоритм, который способен отличить вежливую беседу от оскорбительной и делает это всего на 7% хуже человека. Технология должна помочь администраторам социальных сетей модерировать сообщения, содержащие ненависть и вражду. Алгоритм и особенность его работы опубликованы на сайте университета.
Для исследования и последующего создания алгоритма ученые использовали базу данных Wikipedia — Talk pages. Форум предназначен для редакторов статей, предлагающих внести свои правки в интернет-энциклопедию.
Специалисты отобрали более тысячи диалогов, начинающихся с вежливых фраз, чтобы «обучить» алгоритм «хорошему». К примеру, обращения, вроде «благодарю за помощь» (thanks for your help) или «пожалуйста, найди источники к этой правке» (please find sources for your edit) расценивались как вежливые. Фразы типа «твои источники не имеют значения» (your sources don’t matter) уже причислялись к грубым.
Один из участников работы Кристиан Данеску-Никулеску-Мизил объяснил принцип и цель работы такого алгоритма. «Каждый день миллионы людей спорят друг с другом в интернете, и отслеживать их в реальном времени невозможно. Наша система поможет модераторам перенаправлять их внимание в нужную сторону», — сказал он.
У людей есть интуитивное ощущение того, когда разговор идет наперекосяк. У машины такого качества нет.
Авторы исследования провели эксперимент, чтобы узнать, кто лучше определяет «токсичность» беседы: человек или машина. Точность работы людей в этом направлении составила 72%. Алгоритм сумел отличить грубость от вежливости в 65% случаях, то есть всего на 7% хуже человека. В будущем ученые надеются увеличить это показатель.
360tv.ru: последние новости
Пациентка московской клиники умерла во время интимной пластики Участник из России покорил судей британского «Голоса» Пожар начался на Лысой горе в Сочи
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма300
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку236
Заявление Лолиты грозит международным скандалом261
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина236
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом14
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение