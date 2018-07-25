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БРИКС расширяет глобальный охват, заявил Лавров
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БРИКС расширяет глобальный охват, заявил Лавров 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. БРИКС расширяет глобальный охват, формируя внешний круг единомышленников, и обладает хорошим потенциалом для того, чтобы выступать площадкой для сопряжения интеграционных процессов, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Юбилейный, 10-ый, саммит лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет 25-27 июля в Йоханнесбурге. Помимо лидеров пяти стран на саммит также приглашены президенты Намибии, Габона, Анголы, Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины, Турции и Ямайки.
"Приветствуем решение председательства пригласить в Йоханнесбург и других друзей «пятерки» из разных уголков мира, которые возглавляют влиятельные интеграционные объединения. Таким образом реализуется на практике одобренная нашими лидерами в Сямэне концепция «БРИКС плюс». Мы расширяем глобальный охват «пятёрки», формируем «внешний круг» наших единомышленников. В этом контексте она обладает хорошим потенциалом с тем, чтобы выступить уникальной площадкой для гибкого сопряжения различных интеграционных процессов", — написал министр в своей статье в южноафриканском журнале «Убунту» в преддверии саммита объединения.
По словам министра, привлекательность БРИКС для третьих стран объясняется тем, что «пятерка» «открыта для конструктивного взаимодействия, а набор ее ценностей носит универсальный характер».
"Мы не приемлем двойных стандартов, военных интервенций, односторонних экономических мер принуждения, протекционизма и недобросовестной конкуренции. Солидарны относительно недопустимости применения военной силы для решения международных проблем. Отстаиваем основы открытой, инклюзивной, равноправной, прозрачной и взаимовыгодной многосторонней торговой системы и роль ВТО как её фундамента", — отметил Лавров.
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