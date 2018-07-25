БРИКС расширяет глобальный охват, заявил Лавров

Россия, Индия, Китай и Габона, Анголы, Сенегала, Аргентины, Турции и Ямайки. Юбилейный, 10-ый, саммит лидеров стран БРИКС ( Бразилия ЮАР ) пройдет 25-27 июля в Йоханнесбурге . Помимо лидеров пяти стран на саммит также приглашены президенты Намибии Уганды , Того, Руанды

"Приветствуем решение председательства пригласить в Йоханнесбург и других друзей «пятерки» из разных уголков мира, которые возглавляют влиятельные интеграционные объединения. Таким образом реализуется на практике одобренная нашими лидерами в Сямэне концепция «БРИКС плюс». Мы расширяем глобальный охват «пятёрки», формируем «внешний круг» наших единомышленников. В этом контексте она обладает хорошим потенциалом с тем, чтобы выступить уникальной площадкой для гибкого сопряжения различных интеграционных процессов", — написал министр в своей статье в южноафриканском журнале «Убунту» в преддверии саммита объединения.

По словам министра, привлекательность БРИКС для третьих стран объясняется тем, что «пятерка» «открыта для конструктивного взаимодействия, а набор ее ценностей носит универсальный характер».