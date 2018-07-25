Курганцы годами добивались от властей 15 метров безопасного тротуара

Кургане жителям потребовалось более четырех лет, чтобы восстановить тротуар. Четыре года учащиеся школы № 36 и дошкольники из деского сада «Белочка» по вине курганских чиновников подвергались свою жизнь опасности.

Курганский городской суд обязал Администрацию города Кургана профинансировать, а МКУ «Управление дорожного хозяйства» организовать работы по восстановление участка тротуара по ул. Башняковсой в районе многоквартирного дома по ул. Володарского, 60 в Кургане. Участок тротуара от многоквартирного дома № 60 до ул. Володарского, длиной около 15 метров пропал в 2014 году во время ремонта ул. Башняковской.

В 2014 г. я, как депутат городской Думы , подготовил и направил в Курганский городской суд иск по ремонту ул. Башняковская, от ул. Володарского, до ул. Комсомольская. Ремонт улицы был выполнен в том же году. По какой причине улица осталась без части тротуара, так выяснить и не удалось. При этом в проекте тротуар был полностью, деньги из бюджета тоже подрядчику выплатили в полном объеме. А вот спросить за недостатки городские чиновники как-то не удосужились.

На мои запросы, как депутата, жалобы жителей, чиновники дружно писали отписки. При этом их не беспокоило, что по этому тротуару сотни школьников идут в школу № 36, а родители водили детей в детский сад № 114. При чем, зачастую, осень и зимой, в темное время суток. Яму, которую подрядчик оставил на месте тротуара, приходилось обходить по проезжей части, что грозило ДТП.

Фото: Иван Камшилов

Жители с ворохом жалоб ждали три года. В 2017 году жители дома № 60 вновь обратились ко мне, как к своему бывшему депутату, в «Центр общественного контроля». Иск, поданный в городской суд рассматривался более года. Представители Руководителя Администрации уверяли суд, что ремонт должны делать сами жители. Они же и ходят по тротуару. Привычно ссылались на недостаток средств. Угрозы здоровью и жизни детей их мало беспокоили. Были попытки предложить ремонт то на АО «Водный Союз», то на «Тепловые сети». Однако, городской суд доводам чиновников не поверил и обязал их в короткие сроки сделать тротуар в соответствии с требованиями ГОСТА и обеспечить безопасность пешеходов.

Только после этого свои обязанности городские чиновники выполнили. Дети в безопасности.

Вы спросите, а где нынешний депутат Александр Емелин, который во время выборов сыпал обещаниями направо и налево, к тому же председатель постоянной комиссии по ЖКХ в городской Думе. Как оказалось интересы в Думе у него совершенно другие. Свою главную задачу он уже выполнил, поднял тариф для управляющих компаний на 10%, что позволило вынуть из карманов жителей десятки миллионов рублей. После этого интерес к избирателям у него напрочь пропал. В СМИ уже высказывалось мнение, что тариф повысили не бесплатно. Управляющие компании были очень даже благодарны за «дармовые» миллионы.