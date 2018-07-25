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На водопроводе в микрорайонах «Цветочный» и «Риолит» устанавливают новое оборудование
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На водопроводе в микрорайонах «Цветочный» и «Риолит» устанавливают новое оборудование 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 25 июля, в связи с установкой нового оборудования на водопроводе в микрорайонах «Цветочный» и «Риолит» с 11.00 до 18.00 снизят параметры водоснабжения, информирует пресс-служба «Концессии водоснабжения — Саратов».
«Для нормализации ситуации с давлением холодной воды в микрорайонах специалисты ООО «КВС» проведут работы по замене неисправного регулятора давления. Данное оборудование было установлено в 2013 году сторонней организацией при прокладке водопроводных сетей и в настоящее время нарушает технологический процесс подачи холодной воды. Установка нового регулятора давления производится для поддержания постоянного давления в сети и предотвращения гидроударов», — рассказали сотрудники предприятия.
Работы будут вестись на улице Исаева.
Напомним, в микрорайоне «Цветочный» на минувшей неделе трижды возникали проблемы с холодным водоснабжением.
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