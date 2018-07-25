На водопроводе в микрорайонах «Цветочный» и «Риолит» устанавливают новое оборудование

Сегодня, 25 июля, в связи с установкой нового оборудования на водопроводе в микрорайонах «Цветочный» и «Риолит» с 11.00 до 18.00 снизят параметры водоснабжения, информирует пресс-служба «Концессии водоснабжения — Саратов ».

«Для нормализации ситуации с давлением холодной воды в микрорайонах специалисты ООО «КВС» проведут работы по замене неисправного регулятора давления. Данное оборудование было установлено в 2013 году сторонней организацией при прокладке водопроводных сетей и в настоящее время нарушает технологический процесс подачи холодной воды. Установка нового регулятора давления производится для поддержания постоянного давления в сети и предотвращения гидроударов», — рассказали сотрудники предприятия.

Работы будут вестись на улице Исаева.

Напомним, в микрорайоне «Цветочный» на минувшей неделе трижды возникали проблемы с холодным водоснабжением.