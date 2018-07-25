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Судебные приставы Красноярского края проведут День Единого приема
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Судебные приставы Красноярского края проведут День Единого приема 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
26 июля 2018 года с 14:00 до 20:00 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю состоится День Единого приема граждан. Он одновременно пройдёт в аппарате Управления и в территориальных отделах судебных приставов по Красноярскому краю. По всем интересующим вопросам исполнительного производства посетители смогут обратиться к специалистам профильных отделов, а также к руководству аппарата Управления.
Прием граждан руководителем Управления — главным судебным приставом Красноярского края, заместителями руководителя и начальниками отделов будет осуществляться по адресу: г. Красноярск, ул. 6-я Полярная, д. 2. Предварительно записаться на личный прием можно по телефону: 8 (391) 222-01-21, 222-01-69.
Посетителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям — документ, подтверждающий полномочия.
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