Судебные приставы Красноярского края проведут День Единого приема 

26 июля 2018 года с 14:00 до 20:00 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю состоится День Единого приема граждан. Он одновременно пройдёт в аппарате Управления и в территориальных отделах судебных приставов по Красноярскому краю. По всем интересующим вопросам исполнительного производства посетители смогут обратиться к специалистам профильных отделов, а также к руководству аппарата Управления.
Прием граждан руководителем Управления — главным судебным приставом Красноярского края, заместителями руководителя и начальниками отделов будет осуществляться по адресу: г. Красноярск, ул. 6-я Полярная, д. 2. Предварительно записаться на личный прием можно по телефону: 8 (391) 222-01-21, 222-01-69.
Посетителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям — документ, подтверждающий полномочия.