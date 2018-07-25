Холодное, Белое, твое: как северяне отдыхают на море, не покидая Поморье

Море, говорят, ледяное, но попозировать, пока не свело ноги, говорят, можно успеть

Сегодня синоптики обещают +24, +29°. В такую бы погоду на море, верно? Но работа и дела заставляют нас оставаться на месте. Что ж, остается только вспоминать — предлагаем вам посмотреть подборку кадров отдыха на нашем, Белом море.