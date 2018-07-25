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Холодное, Белое, твое: как северяне отдыхают на море, не покидая Поморье
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Холодное, Белое, твое: как северяне отдыхают на море, не покидая Поморье 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Море, говорят, ледяное, но попозировать, пока не свело ноги, говорят, можно успеть
Сегодня синоптики обещают +24, +29°. В такую бы погоду на море, верно? Но работа и дела заставляют нас оставаться на месте. Что ж, остается только вспоминать — предлагаем вам посмотреть подборку кадров отдыха на нашем, Белом море.
Огромное Спасибо @pikot4u за теплый прием в Северодвинске!❤❤❤❤ Накормила, напоила, в ночном море искупала, потрясающе красивое место показала (которое стало нам на ночь домом), собак зацеловала!) Я была очень рада увидеться! Скучаю и жду к нам в гости в Питер! #северодвинск #белоеморе #природа #море #красота #закат #купаемся #дружба #мойкореш #happyness #sea #sky #sunset #beautiful #swimming #friendsforever #travel #dogslife #dog #camping #mylife Публикация от Ольга (@olioli55555) 24 Июл 2018 в 1:40 PDT  White see 🌊 #кандалакша #белоеморе #whiteseа Публикация от Катерина Колпакова (@pjatashkina) 24 Июл 2018 в 12:31 PDT  Белое море😍#северодвинск #белоеморе Публикация от Dr. Lina (@dr.lina37) 24 Июл 2018 в 8:43 PDT  Архангельск. Белое море очень теплое. #отпуск Публикация от Дарья Глуховская (@glukhovskayadaria) 23 Июл 2018 в 6:27 PDT  Спасатели «Малибу» 😂👦🏻👶🏼 #severodvinsk#whitesea#summertime#happiness#счастьесчастьерадостьрадость#голопопаякоманда Публикация от Daria🇷🇺 (@darsitos) 21 Июл 2018 в 5:51 PDT  Закат на белом море 🌊 🌄 люблю море #белоеморе #ягры #белыеночи #море #северодвинск #закат #whitenight #whitesea #sea #sunset #безфильтров #beatifulplace #goodday Публикация от Anton Shapiro (@anton_shapiro) 23 Июл 2018 в 10:34 PDT  Публикация от I🔹RINA (@sw_raby) 20 Июл 2018 в 8:56 PDT
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