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В Киржаче до конца года будет построен ФОК с бассейном
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В Киржаче до конца года будет построен ФОК с бассейном 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и автономным отоплением планируется построить в Киржаче Владимирской области к декабрю 2018 года, сообщается на сайте госзакупок.
Контракт на строительство ФОКа был заключен с ООО «Амиран-С», которое снизило цену контракта с начальное 115,8 млн рублей до 103,6 млн рублей. Строительство должно быть завершено в декабре.
Согласно проекту, спорткомплекс будет двухэтажным. На первом этаже будет расположен вестибюль, туалеты, технические помещения, кабинеты сотрудников. На втором этаже будут расположены тренажерный зал и бассейн на пять дорожек. Возле здания ФОКа предусмотрена стоянка автомобилей.
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