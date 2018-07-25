В Киржаче до конца года будет построен ФОК с бассейном

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и автономным отоплением планируется построить в Киржаче Владимирской области к декабрю 2018 года, сообщается на сайте госзакупок.

Контракт на строительство ФОКа был заключен с ООО «Амиран-С», которое снизило цену контракта с начальное 115,8 млн рублей до 103,6 млн рублей. Строительство должно быть завершено в декабре.

Согласно проекту, спорткомплекс будет двухэтажным. На первом этаже будет расположен вестибюль, туалеты, технические помещения, кабинеты сотрудников. На втором этаже будут расположены тренажерный зал и бассейн на пять дорожек. Возле здания ФОКа предусмотрена стоянка автомобилей.