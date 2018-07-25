Штраф и проценты можно взыскивать одновременно

Компания-экспедитор обратилась с суд с иском о взыскании с фирмы-клиента:

задолженности по договору транспортной экспедиции; штрафа на основании п. 1 ст. 10 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности; процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ

Суды трех инстанций взыскали с ответчика задолженность и штраф, а во взыскании неустойки отказали.

По их мнению, взыскание одновременно штрафа за отказ от оплаты расходов экспедитора и процентов за пользование чужими денежными средствами является применением к ответчику двойной ответственности, что недопустимо.

ВС РФ признал этот вывод ошибочным.

Пунктом 1 ст. 395 ГК РФ установлено, что в случае неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга.

Согласно п. 1 ст. 10 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности, если будет доказана необоснованность отказа клиента от оплаты расходов, понесенных экспедитором в целях исполнения обязанностей по договору, клиент уплачивает экспедитору помимо данных расходов штраф в размере 10 процентов суммы этих расходов.

Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами и штраф за отказ клиента от оплаты расходов экспедитора имеют разную правовую природу: проценты являются ответственностью за нарушение денежного обязательства в случае просрочки его исполнения, а штраф применяется за единовременный факт необоснованного отказа от уплаты денежных средств.

Необоснованный отказ клиента от исполнения предусмотренной договором и Законом обязанности по возмещению расходов экспедитора, понесенных в интересах клиента, свидетельствует как о нарушении им обязательства по оплате в целом, так и о просрочке исполнения этого обязательства.

Следовательно, штраф и проценты могут применяться одновременно.

Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 02.07.2018 № 305-ЭС18-1450

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