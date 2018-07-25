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Главу НПО Лавочкина заподозрили в крупном мошенничестве, сообщил источник
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Главу НПО Лавочкина заподозрили в крупном мошенничестве, сообщил источник
РИА Новости
1 час назад
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Главу НПО Лавочкина, одного из крупнейших космических предприятий
России
, заподозрили в крупном мошенничестве — источник
РИА Новости
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